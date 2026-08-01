Pitbull paskelbė žinutę Lietuvai

Praėjus beveik parai po koncerto savo žodį tarė ir Pitbull.
Tiesa, 45 etų Armando Christianas Perezas į situaciją nesureagavo ir galbūt visai nežino, kuo piktinasi lietuviai.
„Ačiū, Lietuva“, „Ačiū, Kaunas“, – tokia trumpa žinute socialiniuose tinkluose pasidalino Pitbull.
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Kaip rašė portalas Lrytas penktadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione – tikras šurmulys. Čia koncertą surengė pasaulinė muzikos žvaigždė Pitbull, kurį išvysti atvyko būrys gerbėjų. Visgi dar prieš prasidedant renginiui neišvengta incidentų, dėl kurių pasipylė kritika organizatoriams.
Situacija koncerto metu papiktino tinklaraštininką Skirmantą Malinauską, kuris tikino pirmą kartą susiduriantis su tokiu prastu renginio organizavimu. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame tikino, kad į koncertą bandančių patekti žmonių srautas – visiškai nevaldomas.