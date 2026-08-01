ŽmonėsMuzika

Pitbull paskelbė žinutę Lietuvai

2026 m. rugpjūčio 1 d. 21:08
Lrytas.lt
Po pasaulinio garso žvaigždės Pitbull koncerto Lietuvoje dabar daugiausia kalbama ne apie fantastišką šou, o apie pasipylusius incidentus dar iki koncerto ir kaltinimus organizatoriams.
Daugiau nuotraukų (17)
Praėjus beveik parai po koncerto savo žodį tarė ir Pitbull.
Tiesa, 45 etų Armando Christianas Perezas į situaciją nesureagavo ir galbūt visai nežino, kuo piktinasi lietuviai.
„Ačiū, Lietuva“, „Ačiū, Kaunas“, – tokia trumpa žinute socialiniuose tinkluose pasidalino Pitbull.
Susiję straipsniai
Prieš Pitbull šou – net keli incidentai: vienas po kito ėmė alpti žmonės, pasigesta medikų

Prieš Pitbull šou – net keli incidentai: vienas po kito ėmė alpti žmonės, pasigesta medikų (2)

Kilus pasipiktinimui dėl nesklandumų Pitbull koncerte – organizatorių atsakas

Kilus pasipiktinimui dėl nesklandumų Pitbull koncerte – organizatorių atsakas (4)

Iš S. Malinausko – kritika Pitbull koncerto organizatoriams: „Pinigai už bilietus bus grąžinami?“

Iš S. Malinausko – kritika Pitbull koncerto organizatoriams: „Pinigai už bilietus bus grąžinami?“

Kaip rašė portalas Lrytas penktadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione – tikras šurmulys. Čia koncertą surengė pasaulinė muzikos žvaigždė Pitbull, kurį išvysti atvyko būrys gerbėjų. Visgi dar prieš prasidedant renginiui neišvengta incidentų, dėl kurių pasipylė kritika organizatoriams.
Situacija koncerto metu papiktino tinklaraštininką Skirmantą Malinauską, kuris tikino pirmą kartą susiduriantis su tokiu prastu renginio organizavimu. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame tikino, kad į koncertą bandančių patekti žmonių srautas – visiškai nevaldomas.
PitbullisKauno Dariaus ir Girėno stadionas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.