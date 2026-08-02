Į žiniasklaidos redakcijas kreipėsi sunerimusi skaitytoja, kuri teigė jau jaučianti nerimą dėl lapkričio.
„Kreipiuosi vedina didžiulio nerimo dėl būsimo atlikėjos Alizee koncerto Vilniuje, kuris suplanuotas šių metų lapkričio 20 d. „Compensa“ salėje.
Šį savaitgalį perskaičiau straipsnį apie tai, kas vyko Palangoje, ir tiesiog pakėliau rankas iš siaubo.
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Žmonės dalijasi informacija, kad ilgai laukta prancūzų žvaigždė sudainavo (tai yra buvo visiška fonograma) tik 5 dainas! Aš pati esu nusipirkusi brangius bilietus į šį renginį Vilniuje ir šiuo metu esu visiškoje nežinioje nežinau, ką daryti. Ar aš taip pat būsiu apgauta? Ar organizatoriai „BetMar“ Vilniuje ruošia tokį patį pasityčiojimą iš žiūrovų?
Jei ji vėl dainuos tik penkias dainas, kodėl renginys reklamuojamas kaip visavertis Alizée šou? Ar mes, praradę pasitikėjimą, galime susigrąžinti pinigus už bilietus jau dabar, nelaukdami lapkričio mėnesio“, – rašė sunerimusi skaitytoja.
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Naujienų portalas dar dėl šio incidento kreipėsi į renginio organizatorius. Sulaukę jų atsakymo publikaciją papildysime.
Primename, kad penktadienį socialiniuose tinkluose plito pasipiktinimo įrašai, kuriuose gerbėjai dalijasi, jog garsioji prancūzė ant scenos neužsibuvo.
„Tie, kas dabar buvote Alizée koncerte Palangoje, nesijaučiate apgauti? Ta prasme... Laukėme, laukėme ir sulaukėme kelių dainų per pusvalandį... Kas čia buvo? Dauguma ir iš toli važiavo, ir pirko brangesnius bilietus. Mačiau daugelio pasipiktinimą po koncerto ir kaip žmonės vis dar jos laukė, galvojo, kad ji dar išeis į sceną.
Galvoju, gal kreiptis į bilietų platintoją? Net nežinau, ką daryti, bet kažkaip gal reikėtų tai paviešinti. Nes Vilniuje, jaučiu, rudenį irgi bus tas pats“, – rašė pasipiktinus gerbėja, o jai pritarė ir kiti.