Palangoje paaiškėjo naujieji Lietuvos Šlagerių karalius ir karalienė

Šių metų Šlagerių karaliaus titulą pelnė Romas Dambrauskas, Šlagerių karaliene tapo Amelija Juonytė, vicekaraliaus titulas atiteko Igoriui Jarmolenkai, vicekaralienės – Beatričei Dabrišiūtei, Šlagerių princu tapo Donatas Momkus, o Šlagerių princese – Karina Subačiūtė.
Festivalyje taip pat įteikti diplomai:
I vieta – Nikita Stuliov; II vieta – Deivydas Dubinovas; III vieta – Paulina Seniūnaitė.
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Senoji estrada perduoda estafetę jaunajai kartai
Šių metų festivalis tapo gražiu kartų dialogo pavyzdžiu. Vienoje scenoje pasirodė Lietuvos estrados legendos ir jaunieji atlikėjai, kurie drąsiai tęsia lietuviško šlagerio tradicijas. Simboliška, kad Šlagerių karalienės titulą šiemet iškovojo būtent jaunosios kartos atstovė Amelija Juonytė, o tarp laureatų pateko ir daugiau jaunų, perspektyvių atlikėjų.
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Festivalio sumanytoja ir organizatorė Birutė Petrikytė sako, kad būtent toks ir buvo vienas svarbiausių festivalio tikslų. „Didžiausias šio festivalio džiaugsmas – matyti, kaip vienoje scenoje susitinka skirtingos kartos. Mūsų estrados legendos perduoda sukauptą patirtį jauniesiems atlikėjams, o šie įrodo, kad šlagerio muzika turi ateitį. Šiemet ypač džiugino jaunųjų dainininkų profesionalumas, pagarba šiam žanrui ir nuoširdumas. Esu tikra, kad tarp jų matome ne vieną būsimą Lietuvos estrados žvaigždę. Šlagerio muzika gyvuoja tol, kol ją perima naujos kartos, o šių metų festivalis tai dar kartą įrodė“, – sako B. Petrikytė.
Vytautas Lukočius: „Konkurencija buvo verta didžiausių scenų“
Komisijos pirmininkas Vytautas Lukočius pripažino, kad šiemet komisijai teko itin sudėtinga užduotis.
„Šlageris reikalauja ne tik gero balso. Atlikėjas privalo sugebėti papasakoti istoriją, sukurti emociją ir užmegzti ryšį su publika. Šiemet konkurencija buvo tikrai stipri. Vertinome ne tik vokalinius gebėjimus, bet ir artistiškumą, sceninę kultūrą bei gebėjimą perteikti emociją žiūrovams.
Labai maloniai nustebino jaunoji karta. Amelija Juonytė išsiskyrė tuo, kad sugebėjo ne tik puikiai padainuoti, bet ir persikūnyti į atliekamo kūrinio personažą, perteikti jo charakterį ir emociją. Tai labai svarbi savybė tikram scenos artistui.
Stiprių pasirodymų buvo ir daugiau, tačiau kai kurioms dalyvėms dar pritrūko gebėjimo užmegzti stipresnį ryšį su publika ir perduoti emociją taip, kad ji pasiektų kiekvieną žiūrovą. Romas Dambrauskas dar kartą įrodė savo profesionalumą ir aukščiausią meistriškumą. Jo pasirodymas buvo labai stiprus, todėl jis pelnytai tapo Šlagerių karaliumi.
Tai atlikėjas, kuris kiekvieną kartą į sceną išeina maksimaliai pasiruošęs ir savo darbu įrodo, kad yra vertas aukščiausių įvertinimų. Labai džiaugiuosi matydamas tokią talentingą jaunąją atlikėjų kartą. Tai leidžia tikėti, kad lietuviško šlagerio laukia graži ateitis.
Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti Birutei Petrikytei. Jos iniciatyva jau aštuoniolika metų ne tik puoselėja lietuvišką estradą, bet ir keičia žmonių gyvenimus bei karjeras. Daugybei atlikėjų šis festivalis tapo svarbiu žingsniu į didžiąją sceną, ir tai yra didžiulė šio renginio vertė.“
Romas Dambrauskas: „Tai vienas prasmingiausių įvertinimų mano karjeroje“
Naujasis Šlagerių karalius Romas Dambrauskas neslėpė emocijų. „Šis titulas man yra ypatingas. Per savo karjerą, o aš scenoje jau 41 metai, teko patirti daug gražių akimirkų, tačiau būti išrinktam Šlagerių karaliumi festivalyje, kuris jau beveik du dešimtmečius puoselėja lietuvišką estrados muziką, yra didžiulė garbė.Nuoširdžiai dėkoju komisijai, organizatoriams ir publikai už pasitikėjimą.“
Amelija Juonytė: „Tai įkvepia dar labiau tobulėti“
Šlagerių karaliene tapusi Amelija Juonytė sako, kad šis įvertinimas suteikia dar daugiau motyvacijos. „Man tai ne tik didžiulis džiaugsmas, bet ir atsakomybė. Augau klausydamasi Lietuvos estrados legendų, todėl šiandien stovėti šalia jų ir būti įvertintai tokiame festivalyje yra neįtikėtinas jausmas. Labai tikiuosi, kad mano karta ir toliau puoselės šlagerio muziką bei padės jai atrasti naujų klausytojų.“
Igoris Jarmolenka: „Svarbiausia – paliesti žmonių širdis“
Šlagerių vicekaraliumi tapęs Igoris Jarmolenka konkurse atliko savo autorinę dainą „Naujas rytas“, kuri sulaukė gausių publikos ovacijų. „Didžiausias atlygis atlikėjui – matyti žmones, kurie dainuoja kartu ir išgyvena tavo atliekamą dainą. Šis vicekaraliaus titulas man labai brangus, nes jis pelnytas festivalyje, kuris daugelį metų puoselėja lietuvišką estrados muziką. Esu nuoširdžiai dėkingas komisijai ir kiekvienam žiūrovui.“, – sako romantiškiausias Lietuvos atlikėjas.
Vakaro pradžioje publiką jautriu pasirodymu pasveikino festivalio autorė Birutė Petrikytė, dainą skyrusi Anapilin išėjusiems scenos bičiuliams. Festivalyje pasirodė publikos numylėti atlikėjai ir jaunieji talentai, kuriuos parengė vokalo pedagogė Nijolė Maceikaitė. Įspūdingą šlagerių popuri žiūrovams padovanojo smuikininkė Lijana Žiedelytė, koncertavo Aušrinė su Lietuvos ir Latvijos šokėjomis, Lilija Amel, Roma Mačiulytė, Gabriela, Valdemaras Frankonis, „Žvaigždžių kvartetas“, komisijos nariai Radži, Asta Pilypaitė, Gediminas Norvaišas, Lina Urnikytė, o renginį vedė dainų tekstų autorius Marijus Budraitis.
Jau aštuoniolika metų Tarptautinis šlagerių festivalis išlieka viena svarbiausių lietuviškos estrados tradicijų. Jis ne tik pagerbia scenos legendas, bet ir tampa vieta, kur užauga nauja talentingų atlikėjų karta. Šių metų festivalis dar kartą įrodė, kad lietuviško šlagerio estafetė sėkmingai perduodama jauniems dainininkams, o šis žanras turi ne tik garbingą praeitį, bet ir perspektyvią ateitį.
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