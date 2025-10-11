Iliuzionistas R. Bernatonis atsivėrė apie santykius: „Meilė – ne fejerverkai“

Šį kartą dar nežinomais atsakymais pasidalijo iliuzionistas, pasiekęs du Guinnesso rekordus Rokas Bernatonis (32 m.).
– Jūsų diena neprasideda be...
– Pasivaikščiojimo miške su šunimi.
– Kas jus labiausiai gąsdina?
– Dienų, savaičių, mėnesių ir metų trumpumas. Pasaulis kupinas nuostabių vietų, žmonių, patirčių – norisi viską pamatyti, patirti, aplankyti, bet laikas bėga vis greičiau.
– Iš kur semiatės įkvėpimo?
– Stebėdamas kitus atlikėjus: komikus, iliuzionistus, dainininkus, aktorius.
– Kas labiausiai pykdo?
– Savanaudžiai vairuotojai ir žmonės be empatijos.
– Gražiausias išgirstas komplimentas?
– Kad esu išsipildęs, visapusiškas žmogus.
– 3 dalykai, be kurių negalėtumėte gyventi?
– Be mėgstamo darbo, kelionių, artimų žmonių.
– 3 žodžiai, geriausiai jus apibūdinantys?
– Nuoseklus, svajojantis, optimistas.
– Geriausios atostogos buvo...
– Šri Lankoje, ten pasipiršau savo mylimajai.
– Kur slypi laimė?
– Tikiu, kad kiekvienas turi ją atrasti pats. Man laimė, kai turiu ko laukti ir su kuo tuo pasidžiaugti.
– Pats beprotiškiausias dalykas, kurį esate padaręs dėl meilės?
– Tikiu, kad meilė – ne fejerverkai, o nuoseklios pastangos. Kiekvieną rytą darau savo mylimajai kavą, net tada, kai grįžtu namo paryčiais po renginių.
– Gražiausias vaikystės prisiminimas?
– Vasaros Latvijos pajūryje, Papėje, su visa šeima.
– Koks buvo pirmasis jūsų darbas?
– Dirbau padavėju kavinėje Niujorke.
– Kokia mėgstamiausia jūsų spalva?
– Mėlyna.
– Geriausia vieta Lietuvoje?
– Vilnius man yra ne tik geriausia vieta Lietuvoje, bet ir gražiausias miestas pasaulyje.
– Kas jus gelbėja nuo rutinos?
– Mano darbas, nes neleidžia pasinerti į rutiną. Bet kai atsiranda trumpas rutinos periodas, mėgaujuosi tuo. Man patinka rutina, joje galiu augti ir tobulėti.
– Geriausias išgirstas patarimas?
– Žiūrėk savęs.
– Kada pastarąjį kartą verkėte?
– Prieš metus, kai prisiminiau savo senelius, kuriuos praradau būdamas pirmoje klasėje.
– Ko labiausiai savyje nemėgstate ir ką mėgstate?
– Nemėgstu to, kad viską turiu pergalvoti daugiau, nei reikia. Mėgstu savo įprotį drąsiai siekti svajonių.