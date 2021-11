Dabar žinoma laidų vedėja atvirai sako, jog išbandymai iš tiesų mus daro tik stipresniais, o išmoktos pamokos tapo naujo gyvenimo etapo pamatu.

Naujas gyvenimo etapas naujuose namuose

Paprašius Kristinos prisiminti, kokia jai buvo karantino pradžia ir kaip išgyveno tuomet tvyrojusią nežinią, laidų vedėja sakė, jog pirmosios 2020 metų vasario dienos nebuvo lengvos.

Kai po nutrūkusių santykių ji ieškojo naujo būsto, daug kas net nenutuokė, jog netrukus gyvenimas tiesiog sustos.

„Greitai susiradau butą, kuriame keista, kad neišprotėjau – mažytis, šlykščiai oranžinėmis sienomis ir slegiančiame sovietiniame name. Suvokiau, kad pradedu naują gyvenimo etapą, kuris man į naudą, bet ironiška, kad ir pasaulyje netrukus prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Neretai atsitiesę po skyrybų žmonės eina į įvairius vakarėlius, susipažįsta su naujais žmonėmis, leidžia laiką su draugais – prasiblaško ir kompensuoja vienišumą. Aš tuo tarpu likau viena su savo mažu butu, rūpesčiais, gyvenimu ir pandemija. Buvau pripratusi būti santykiuose.

Aišku, kad būdavo liūdna, bet man padėdavo mintis, kad negaliu gyventi gyvenimo dėl įpratimo. Būna, kad žmonės 30 metų pragyvena kartu dėl įpročio – nepaisant to, kad miega skirtingose lovose, nebemyli vienas kito ir gal net nebepažįsta savo partnerio. Tiesiog yra įpratę ir bijo pokyčių, sudrumsti tą, kad ir seniausiai nebemielą, bet įprastą ir pažįstamą rutiną. Aš taip gyventi nenorėjau. Žinoma, labai padėjo ir išsikraustymas į man mielesnį butą“, – dabar su šypsena šį etapą prisimena K.Ciparytė.

Nuobodžiauti neleidžiantis darbas

Nepaisant to, jog daugelis iš mūsų per pandemiją pradėjome dirbti per nuotolį, televizijoje dirbančiai Kristinai vis dar reikėjo kasdien eiti į darbą.

Kartu tai ji pavertė ir nauju įpročiu. Pradėjo daug vaikščioti pėsčiomis – į darbą, iš jo, mieste ar parkuose. Kartu televizijos laidų vedėja šį laikotarpį išnaudojo ir tobulindama savo anglų kalbos žinias.

Nepaisant visų išbandymų ji sako, jog pandemijos metai nebuvo blogi, o pokyčiai – natūrali gyvenimo dalis.

„Aš džiaugiuosi, kad galėjau tęsti veiklą, kurią mėgstu, tad šypsotis prieš kameras man nebuvo sunku. Laidoje „Delfi Rytas“ yra tiek daug dinamikos – čia kalbame ir apie svarbiausias aktualijas, pristatome įvairiausius renginius ir pramogas, pas mus koncertuoja geriausi atlikėjai ir pusryčius kartu gamina žinomi žmonės – tai kaip nesišypsosi, kai diena prasideda šitaip? Beje, žiūrovams nuo lapkričio 29–os dienos pristatome ir patogesnį laidos laiką – 11 val. Kviesime pasidaryti pertrauką priešpiet su puodeliu kavos“, – sakė ji.

„Liūdesyje reikia pagyventi“

Pasiteiravus, kokį ji patarimą duotų kitiems žmonėms, kurie galbūt šiuo metu išgyvena išsiskyrimo skausmą, K. Ciparytė sakė, kad svarbu pagyventi ir liūdesyje bei vienatvėje.

„Nėra jie tokie baisūs. Nereikia bėgti nuo savo jausmų. Žinoma, reikia stebėti save, kiek tas liūdesys trunka. Psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis kartą yra pasakęs, kad jei įsimylėjimas trunka ilgiau nei pusmetį, tai jau psichikos sutrikimas. Bet kokie intensyvūs jausmai turėtų būti tik etapas, tad jei liūdesys užsitęsia, reiktų nebijoti kreiptis pagalbos. Ir tai praeis. Neabejokite. Išnaudokite šį etapą savęs pažinimui ir įsiklausymui į save, negyvenkite svetimų gyvenimų. Nebijokite ir pasidalinti savo problemomis ar išgyvenimais – nustebtumėte, kaip greitai garsiai išsakyta problema gali atrasti sprendimo būdą.

Kalbant apie išgyvenimus po skyrybų, turėčiau būti dėkinga karantinui, kadangi gavau progą pabūti su savo vienatve ir liūdesiu, o nepuoliau stačia galva į kitus santykius. Bet ar reikia karantino, kad šiek tiek leistum sau pabūti pačiam su savimi? Taip pat siūlau rašyti dienoraštį – tą pataria ir psichoterapeutai. Pati įsitikinau, kad išrašius savo baimes, jausmus, nuogąstavimus, pasidaro aiškiau, o dėl to ir lengviau“, – kalbėjo laidų vedėja.

Savęs ieškojimuose ir atradimuose

Dažnai sudėtingi gyvenimo etapai ateina su savęs paieškomis. Daugelis leidžiasi į kelionę, pradeda naują veiklą ar kardinaliai keičia išvaizdą. Kristina retoriškai klausia, kas nutinka save atradus.

Žurnalistė ir laidų vedėja sako, kad netiki savęs ieškojimo kelionėmis.

„Pavyzdžiui, žmogus išvažiavo į Indiją, meditavo, užsidarė tylos stovyklose, atsisakė mėsos ir pan. Ar jis save atrado? Ne, jis atrado meditaciją, sumažino vartotojiškumą, pamatė egzotišką kraštą, galbūt pradėjo sekti kažkokį tikėjimą. Viskas gerai, jei jis tame atranda prasmę. Lygiai tokią pat prasmę gyvenime gali jausti bobutė kaime, kas rytą atsikelianti anksti girdyti karvės. Aš prasmę randu savirealizacijoje, pažinime ir meilėje. O pastarojo meto atradimas toks, kad mažiau sureikšminu, ką kiti žmonės apie tave galvoja ar apkalba, ir tam skiriu kuo mažiau savo energijos“, – svarstė ji.

Na, o kalbant apie moteriškus atradimus, per pastaruosius kelerius metus laidų vedėja sakosi atradusi savo grožio rutiną bei stilių, kuris leidžia eksperimentuoti kuriant įvairius įvaizdžius.

„Sulaukiu nemažai komentarų dėl savo išvaizdos. Smagu gauti komplimentų, tačiau žmonės leidžia sau ir daugiau. Pavyzdžiui, esu gavusi komentarų, kad praradau savo savitumą, nes tiesinu natūraliai garbanotus plaukus ir pernelyg galvoju apie savo išvaizdą. Neva anksčiau buvau išskirtinesnė. Aš nepozicionuoju savęs per plaukus, batus ar daiktus, bet, pasirodo, kai kurie žmonės tai daro“, – mintimis dalijosi žurnalistė K.Ciparytė.