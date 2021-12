Operos solistė, dviejų dukrų mama Ieva Prudnikovaitė pažymi, kad Kalėdų laikotarpis jai – šventas laikas su šeima.

„Stengiuosi darbus susiplanuoti taip, kad visą šį laiką galėčiau skirti artimiausiems žmonėms“, – sako Ieva. Nors šeimoje labai išskirtinių tradicijų nėra, šiais metais pora smagių staigmenų inicijavo Ievos dukros. „Jos nusprendė, kad praktiškai kiekviename kambaryje privalo stovėti po eglę, neišskiriant ir tualeto. Keturios namuose, viena – sodyboje“, – šypsosi Ieva ir papildo, kad šventinis šurmulys, pasiruošimas, dovanos – visa tai jai kelia ne stresą, o malonumą. „Mėgstu dovanoti, mėgstu tą laukimą ir mielą chaosą mieste“, – pasakoja projekto mokytoja.

Grupės „69 danguje“ merginos sako bandančios derinti šventes su darbu, tačiau labai dėl to neliūdi: per daug metų įprato prie tokio ritmo, be to Kūčių vakaras dažniausiai lieka asmeniškai joms.

„Na, o jei reikia dirbti, tai irgi yra džiaugsmas – man labai patinka nešti geras šventines emocijas žiūrovams“, – sako Nijolė Pareigytė-Rukaitienė ir priduria, kad šiemet rado laiko eglutę puošti net dvi dienas.

„Pirmą dieną papuošėme ir nusprendėme, kad kažko trūksta – kitą dieną ieškojome sprendimo, kaip galime patobulinti“, – šypsosi atlikėja.

Tarp kasmetinių Karinos Krysko tradicijų – pasivaikščiojimas po šventinės vakarienės aplankant miesto eglutę, o Goda Alijeva tuo tarpu kasmet kepa šventinę antį.

Su gausiu šeimos būriu ir išskirtiniais receptais šventes mini ir Vaidas Baumila – viena iš stalo tradicijų yra brolio žmonos pyragėliai su grybais, o pats Vaidas kasmet stengiasi iškepti pyragą.

„Per šventes visada susirenka didelis šeimos būrys: seneliai, tėvai, vaikai, dažniausiai – Kaune, iš kur yra mano mamos šeima. Čia švenčiame įvairiai, šiek tiek moderniau, tačiau iš vaikystės labai įsiminė ir šventinės kelionės pas tėčio šeimą į Širvintų kraštą. Ten Kūčias ir Kalėdas seneliai minėdavo su visomis tradicijomis: mišiomis, šeimos malda už stalo, kalėdaičiais ir kitais svarbiausias ritualais“, – prisimena Vaidas.

Alternatyvios muzikos atstovo Beno Aleksandravičiaus šeimoje svarbiausia tradicija yra tiesiog ramiai, kokybiškai pabūti drauge.

„Kadangi gyvenu atskirai, jau kurį laiką neturime specifinių tradicijų. Tačiau pastaruosius metus per Kūčias visada stengiuosi aplankyti tėtį, tiesiog pasikalbėti, pabūti kartu“, – pasakoja Benas.

Skirtingas kartas scenoje ir ant televizorių ekranų suvienysiantis projektas „Lietuvos balsas. Kartos“ startuoja jau sekmadienį. Nuo pat pirmųjų aklųjų perklausų skirtingi duetai ir kolektyvai varžysis dėl galimybės patekti į finalą, kuris kartu su tūkstantine žiūrovų minia vyks kovo 11 d., 19 val. „Avia Solutions Group“ arenoje.

Užsitikrinti geriausias vietas į finalinį koncertą galima jau dabar, o nekantriausi žiūrovai turės galimybę gyvai stebėti ir dvikovas, kurios arenoje vyks sausio 7 d. bei pusfinalį sausio 9 d.