Retai matomas Sasha Song atsivėrė apie priklausomybes: „Gulėjau ant čiužinio, aplink buvo buteliai ir aš tarp jų“

2025 m. rugsėjo 8 d. 11:42
„Čia vyko stiprus vartojimas. Mano kambaryje buvo nuogos sienos, grindų nebuvo, prasmės nebuvo, net baldų nebuvo. Buvo čiužinys ir stalas kažkoks. Aš būtent ant čiužinio gulėjau, miegojau, gyvenau ant jo. Negražiai pasakysiu, bet aplink visur buvo tušti buteliai, ir aš tarp tų butelių“, – taip LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ pirmą kartą prieš televizijos kameras prabilo dainininkas Dima Šavrovas, geriau žinomas sceniniu vardu Sasha Song, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiandien Dimos kambaryje mamos namuose – šviesu, ant sienų keli paties terapijoje piešti paveikslai, svarbiausi apdovanojimai už muzikinę veiklą scenoje.
Jam išvykus gydytis kambarys priminė landynę, kurioje Dima būdavo paromis.
Netrukus 42-ąjį gimtadienį švęsiantis Dima itin atvirai ir be pagrąžinimų ryžosi papasakoti apie daugybę metų jį kankinusią priklausomybę alkoholiui, vaistams ir narkotikams.
Kalbėti apie tai, ką išgyveno pastarąjį dešimtmetį nėra lengva, todėl pokalbyje ne viena nejauki pauzė… Kas jį pastūmėjo į priklausomybių liūną? Kaip pasijuto atsibudęs psichiatrijos ligoninėje? Dėl ko šiandien labiausiai gėda? Ir už ką jis labiausiai dėkoja savo mamai?
„Mamai esu dėkingas už tikrą meilę man, už supratingumą, palaikymą. Už tą geležinę kantrybę su manimi. Ji pati per daug ką perėjo gyvenime, ir žino, ką reiškia turėti sunkumų, ką reiškia nežinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip tiesiog gyventi“, – sako Sasha Song.
Pastaruosius kelerius metus Dima buvo tarsi dingęs iš viešumos. Jo nebuvo matyti nei televizijoje, nei garsenybių pamėgtuose renginiuose, o ir koncertų jis nerengė, nes metus gydėsi priklausomybes.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
