Sodybos duris atvėręs V. Lukočius – apie tik per plauką tragedija nesibaigusį įvykį: išgelbėjo žmona

Tuo metu, atsidūręs muzikinių projektų komisijos kėdėje jis tarsi chameleonas savo vidinę ramybę palieka už durų ir tampa tikru šoumenu, o savo aštriais pasisakymais gali išmušti tvirtą pagrindą iš po kojų net didžiausiems scenos profesionalams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Televizijos šou, kraujo truputį reikia! Nei giminių ten turiu, nei meilužių, nei draugų, todėl sakysiu, ką girdžiu“, – apie komisijos kėdę naujame LNK šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ „Bus visko“ laidoje kalbėjo garsus dirigentas.
Vis dėlto, užgesus rampų šviesoms jis tampa visai kitoks. Tiesa, sąmojo ir gero humoro jausmo nepameta. Tačiau sako, kad geriausiai atgauna jėgas visai netoli Vilniaus esančioje sodyboje, kurioje su meile skiepija medelius, augina daržo gėrybes ir rūpinasi keliais aviliais.
Vis dėlto, mylimas hobis šią vasarą Lukočių šeimai vos nevirto tragedija, kai iki tol nebuvęs alergiškas bitėms, šią vasarą po paties augintinių įkandimo vos spėjo išsigelbėti:
„Gerai, kad turiu žmoną. Jai paskambinau ir sakau – brangioji, jeigu neatvažiuosi už pusvalandžio galime daugiau nebesusitikti.“
Retai apie šeimą ir asmeninį gyvenimą prabylantis maestro praėjusį šeštadienio vakarą, nauju laiku LNK laidoje „Bus visko“ nuoširdžiai kalbėjo ne tik apie pažintį su žmona Vytaute, sunkius laikus, kai vos galą su galu sudurdavo, bet ir dalijosi šeimyninėmis paslaptimis.
„Tie dūmai namuose man patinka. Juk kažkas yra, kas mane vis dar pamoko. Aš visada jaučiuosi, kaip jaunas studentas, nes moteris visada vyrą taiso. Iki šiol vis prisidirbu. Tai ne tą pasakau, tai ne tą padarau“, – su šypsena veide pasakojo jis.
Maža to, Vytautas prisipažino jau laukiantis anūkų, o jeigu greitu metu jų nesulauks, jau turi planą. Koks jis – sužinokite laidoje.
