„Žvaigždžių duetuose“ – emocijų pliūpsnis: scenoje T. Kanapeckas nesulaikė ašarų

Ant iškritimo ribos atsidūrę vyrai gavo užduotį įrodyti, kad geba ne tik pralinksminti, bet ir paliesti širdį.
Tam jie pasirinko subtilų ir emocingą Marijono Mikutavičiaus kūrinį „Degančios rankos“.
Publiką sujaudinęs numeris sugraudino net pačius atlikėjus – Tadas, neslėpdamas jausmų, nesulaikė ašarų, o jo partneris Dainotas apkabino bičiulį ir didžiavosi juo scenoje.
„Kai visą laiką esi komedijos žmogus, atverti kitą savo pusę – labai sunku. Ne visi tai priima, nes žmonės įpratę juoktis. Todėl ypač smagu, kad parodėte jautresnę Tado pusę“, – sakė komisijos narys Paulius Vaitiekūnas.
Jam pritarė ir Liepa Norkevičienė, pabrėžusi, jog po paviršutiniškų pokštų atsiskleidė tikras, gilus ir šiltos sielos žmogus.
Tadas paaiškino, kad pasirodymo metu mintimis nuklydo prie savo senelio, kurio labai pasiilgo – tai ir išprovokavo emocijų proveržį.
„Gal per liūdnai pagalvojau“, – braukdamas ašaras prisipažino jis.
Komisija duetą įvertino 38 balais, o ketvirtąją projekto savaitę jie užėmė ketvirtą vietą ir tęsia savo kelionę šou.