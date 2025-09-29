Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsTV antena

„Žvaigždžių duetuose“ – emocijų pliūpsnis: scenoje T. Kanapeckas nesulaikė ašarų

2025 m. rugsėjo 29 d. 14:54
Lrytas.lt
Scenoje įprastai puikia nuotaika spinduliuojantis Dainoto Varno ir Tado Kanapecko-Varkės Labdarkės duetas „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ projekte šįsyk parodė kitą, itin jautrią savo pusę.
Daugiau nuotraukų (11)
Ant iškritimo ribos atsidūrę vyrai gavo užduotį įrodyti, kad geba ne tik pralinksminti, bet ir paliesti širdį.
Tam jie pasirinko subtilų ir emocingą Marijono Mikutavičiaus kūrinį „Degančios rankos“.
Publiką sujaudinęs numeris sugraudino net pačius atlikėjus – Tadas, neslėpdamas jausmų, nesulaikė ašarų, o jo partneris Dainotas apkabino bičiulį ir didžiavosi juo scenoje.
„Kai visą laiką esi komedijos žmogus, atverti kitą savo pusę – labai sunku. Ne visi tai priima, nes žmonės įpratę juoktis. Todėl ypač smagu, kad parodėte jautresnę Tado pusę“, – sakė komisijos narys Paulius Vaitiekūnas.
Jam pritarė ir Liepa Norkevičienė, pabrėžusi, jog po paviršutiniškų pokštų atsiskleidė tikras, gilus ir šiltos sielos žmogus.
Tadas paaiškino, kad pasirodymo metu mintimis nuklydo prie savo senelio, kurio labai pasiilgo – tai ir išprovokavo emocijų proveržį.
„Gal per liūdnai pagalvojau“, – braukdamas ašaras prisipažino jis.
Komisija duetą įvertino 38 balais, o ketvirtąją projekto savaitę jie užėmė ketvirtą vietą ir tęsia savo kelionę šou.
Dainotas VarnasŽvaigždžių duetai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.