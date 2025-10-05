Paslaptis atskleista: Vilniaus mero V. Benkunsko žmona tapo populiaraus TV projekto dalyve

„Labai gaila palikti šį projektą, tačiau turiu daug darbų, todėl tuščia vieta greitai užsipildys. Kitą savaitę klausytojus pasieks mano nauja daina, šiuo metu rašau knygą ir intensyviai ruošiuosi šventiniam savo solo koncertui, kuris vyks gruodžio 30 d., tai tikrai veiklos netrūksta! Visiems dalyviams linkiu sėkmės projekte, buvo smagu“, – sako Alanas Chošnau.
Dabar kultinio LNK projekto dalyviai žengs į naują etapą. Nuo šio sekmadienio visi iki šiol iš komisijos skirti balai anuliuojasi, o rezultatai bus skaičiuojami iš naujo. Be to, muzikinį šou papildys nauja pora.
„Duetai tobulėja su kiekvienu sekmadieniu“, – konstatuos viena iš laidos vedėjų Ugnė Siparė.
O patys muzikinio projekto dalyviai pripažins, kad daugelis jų nerimavo dėl iškritimo po ketvirtos laidos, tačiau pavykus įveikti šį barjerą, prasidės naujas etapas. Jame reikės ieškoti ir naujų būdų, kaip pavergti komisijos širdis.
„Tiesiog yra vienas iš mūsų, kuris neatrašo į žinutes. Kvieti į repeticijas, o jis sako: „Negaliu.“ Bet mes randame tokius keistus laikus – arba labai ankstyvus rytus, arba labai vėlyvus vakarus. Ir stengiamės padaryti kažką nuostabaus“, – su šypsena veide pasakos operos solistė Ieva Juozapaitytė, projekte dalyvaujanti kartu su aktoriumi Arnu Ašmonu.
O štai I. Juozapaitytės mylimasis, projekte taip pat dalyvaujantis Dainotas Varnas, atskleis, kad jis jaučiasi taip, tarsi šis muzikinis šou jam prasidėjo tik dabar. D. Varno ir Tado Kanapecko, geriau žinomo kaip Varkė Labdarkė, pora praėjusį sekmadienį tik per plauką išvengė iškritimo.
Šį sekmadienį duetas atliks „Requiem“ dainą „Prodiuseris“ ir dar kartą nusipelnys komisijos pagyrimų.
„O galime mes taip sakyti, kad tik dabar pradėjome „Žvaigždžių duetus“? Mes labai norime dar pabūti šiame projekte. Ir išskirtinis ačiū mano antrajai pusei Ievai, kad labai palaiko“, – kalbės D. Varnas.
Projektą taip pat papildys ir nauja pora, kuri visiems projekto senbuviams taps staigmena. Tiesa, prieš sužinodami, kas taps jų konkurentais, laidos dalyviai pateiks savo spėjimus. O kai kurie laidos dalyviai pareikš norą, kad naujų porų projekte nebūtų.
„Mes nenorime naujų porų, nes mylime savas poras“, – juokaudami kalbės turinio kūrėjas Naglis Bierancas ir atlikėja Adrina.
Galiausiai paslapties šydas bus atidengtas. Projekte bus pristatyta nauja pora, kuria taps aktorius Pijus Narijauskas ir Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkuskienė. Iškart paaiškės, kad moteris į dalyvavimą šiame projekte žiūri labai rimtai.
„Aš tik įsitraukiau į šį projektą, man visą laiką kirbėjo mintis, ir aš jos niekada nepaleidžiu. Aš turbūt buvau ta, kuri užtvindė Pijų žinutėmis ir sakė, kad dabar darome tą, aną ir gal taip ar kitaip“, – juokėsi V. Benkunskienė.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – sekmadieniais 19 val. 30 min. per LNK televiziją.