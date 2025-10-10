Buvusi Lietuvos diplomatė paniro į Dubajaus prabangą: ten nekilojamo turto kainos prasideda nuo trisdešimt milijonų

Jungtiniuose Arabų Emyratuose jau ketverius metus reziduojančiai Aušrai prestižinėje nekilnojamojo turto agentūroje, pasižyminčioje itin aukštais atrankos kriterijais, vietą garantavo beveik dešimtmetį trukusi jos darbo ES diplomate Belgijoje ir Azerbaidžane patirtis bei nepriekaištinga reputacija. Dabartiniame jos gyvenime – daug meno, kultūros ir prabangos. Gyvendama išskirtiniuose apartamentuose, pro langus ji mato gražiausius miesto horizontus, o apačioje – verslo centrą ir netoliese esantį hipodromą.
Pažintis mėgstanti užmegzti Aušra palaiko ryšius su žymiausia šalies grietinėle. Abu Dabio ambasadoriai ir turtais bei įspūdingomis kolekcijomis garsėjantys šeichai mūsų tautietę dažnai kviečia į aukštuomenės renginius, prabangias vilas, o Aušra su jais dalijasi žiniomis apie Emyratų kultūros paveldą ir kviečia stebėti žymiąsias sakalų varžybas:
„Tai gali būti žmonės, baigę žymiausius universitetus pasaulyje – Harvardo, Kembridžo, Oksfordo – apie kuriuos mes galėtume tik pasvajoti, bet iš tų žmonių sklinda tokia šviesa. Tu kalbi su jais ir jauti, kad vyksta bendravimas aukščiausiame intelektualiniame lygmenyje“, – susikurtam savo socialiniam ratui Aušra negailėjo gražių žodžių.
Aušra neslepia – Arabijos įlankos perlu pramintas miestas – turtuolių Meka. Vien pernai jis pritraukė beveik 7000 milijonierių, investavusių į įmantriausius nekilnojamojo turto projektus: „Vienos brangiausių nuosavybių yra Jumeirah Bay Island – milijonierių saloje, kur kainos eurais prasideda nuo trisdešimt milijonų.
Teko matyti būstus, kur viename name yra kokių 11 skirtingų rūšių labai įmantraus marmuro ir akmens, kur pastato stogas atsidaro kaip mašinos kapotas“, – profesinėmis patirtimis LNK laidoje „Bus visko“ dalijosi Aušra, tačiau pridūrė, kad sparčiai besiplečiančiame Dubajaus mieste būstai jau tapo prieinami kur kas platesniam žmonių ratui – ne tik milijonieriams.
Kone įspūdingiausias Aušros pardavinėjamas objektas – „Eywa“ – dar tik statomas, pasitelkiant naujausias technologijas ir vadovaujantis ilgaamžiškumo principais.
„Jis vystomas remiantis senovinės šventyklos principu, kai piramidės forma pastato viduje yra inkrustuojami dideli masyvūs akmenys, parinkti pagal feng šui kryptis. Viršuje yra didžiulė virš tonos sverianti krištolo drūza, (milžiniška kristalų sankaupa – red. past.) ir visa tai skirta užtikrinti išvalytą energetinį foną. Be to, jie išsirinko sklypą šalia kanalo, kuris yra šiaurinėje pusėje, o pagal feng šui – jeigu vanduo teka šiaurinėje pusėje, jis užtikrina ir finansinę sėkmę, ir klestėjimą“, – ambicingais vystytojų užmojais dalijosi Aušra.
Tad kiek Dubajuje šiandien kainuoja pigiausias nekilnojamasis turtas? Už kokią sumą galima pragyventi mieste, kur viskas matuojama prabanga ir ambicijomis? Ir kaip tokia įspūdinga Aušros karjera dera su motinyste bei šeiminiu gyvenimu? Atsakymai – LNK laidoje „Bus visko“ nauju laiku – jau šį šeštadienį 17 val. 30 min.