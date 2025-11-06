Restoranų savininkas J. Raugala atskleidė, kaip parsiviliojo virtuvės šefą iš Anglijos: „Pasiūliau jam daugiau“

Tuo metu jauni žmonės teigia, kad darbdaviai ieško pigios darbo jėgos, kurią galėtų išnaudoti kaip vergus. Ketvirtadienio vakarą LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš“ susikirs darbuotojai ir darbdaviai.
Pieno produktų gamyklai „Varėnos pienelis“ daugiau nei dešimtmetį vadovaujanti Jolanta Kuzminienė teigė, kad daug jaunų žmonių yra sprinteriai, trumpų distancijų bėgikai, kurie trokšta rezultato čia ir dabar.
„Neišėjo jam pirmas darbelis, jį užpuola depresija ir tokio lygio, kad turi jį guosti ir glostyti“, – pasakojo verslininkė.
Prieš kelerius metus į Lietuvą iš Anglijos po 16-os metų grįžęs ir nedideliame Lazdijų miestelyje kavinukę įkūręs virtuvės šefas Justinas Raugala pasakos su darbuotojų trūkumu ir atsainiu požiūriu susiduriantis nuolat.
„Ateina, padirba porą valandų ir dingsta nieko nepasakę, arba kitą dieną net nepasirodo“, – pasakojo verslininkas.
Vyras valdo du restoranus Lazdijuose ir Druskininkuose, o vieną virtuvės šefą jis atsiviliojo net iš Anglijos.
„Paskambinęs paklausiau, kokį atlyginimą jis gauna. Paaiškėjo, kad jam moka tiek pat, kiek aš prie trejus metus. Pasiūliau jam net daugiau ir šiandien turiu puikiai dirbantį, patikimą komandos narį“, – pasakojo verslininkas J. Raugala.
Panevėžio rajone esančio Paįstrio seniūnas pasakos apie jo apylinkėse gyvenančias šeimas, kuriose žmonės nedirba ištisomis kartomis.
„Senelis nedirbo 30-imt metų, tėvas 20-imt, o anūkas 10-imt. Visi jie gyvena iš pašalpų, dar vaikų prisigimdo, dirba padienius nelegalius darbus, o tada žiūrėk ir lengvatų daug gauna – už šildymą, šiukšlių vežimą, nemokamas maitinimas mokyklose ir 700 eurų „minimalkę“ susirenka lengvai. Ko ne gyvenimas?“ – teigė seniūnas, kurio seniūnijoje gyvena garsiausias Lietuvos bedarbis, kadaise teisęsis su seniūnija dėl priverstinio, esą jį žeminančio darbo už gaunamas pašalpas.
Apie 40-imt darbų per gyvenimą pakeitęs 40-metis dailininkas ir šunų kailio prižiūrėtojas Julius Prokopavičius pasakojo, kad daugelyje darbų susidūrė su nesąžiningais, išnaudoti linkusiais, sutartyje pačių nurodytų įsipareigojimų nesilaikančiais darbdaviais.
„Didžioji dauguma darbdavių žada vieną, o mėnesio gale turiu išsimušinėti tai, kas man pažadėta. Man aiškina, kad buhalterė ne taip paskaičiavo. Tai eik ir aiškinkis, aš negaliu paskambinti elektros tiekėjui, ir paaiškinti, kad sąskaitos negaliu apmokėti todėl, kad kažkas kažką ne taip padarė, ir man nesumokėjo“, – pasakojo J. Prokopavičius.
Tuo tarpu karjeros specialistė, „CodeAcademy“ vadovė Marija Serbintaitė tikino, kad jaunoji karta puikiai supranta, kad valandos skirtos darbo dienomis – geriausias ir brangiausias paros laikas atiduodamas darbdaviui.
„Teko konsultuoti daugiau nei 1000 žmonių karjeros klausimais. Teko girdėti istorijų, kai darbdaviai nesiskaito su žmonėmis. Pas mane atėjo moteris, dirbusi labai garsioje įmonėje, o nuo streso patiriamo darbe ėmė plikti, jai sutriko miegas, sveikata“, – sakė M. Serbintaitė.
„Ar mūsų jaunoji karta išlepinti tinginiai ar darbdaviai į darbuotojus žiūri kaip į pigią darbo jėgą, kurią galima išnaudoti?“ – klausė vedėjai Rūta Mikelkevičiūtė ir Paulius Mikolaitis diskusijų laidoje „Už ar prieš“ jau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
