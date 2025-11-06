Konferencija
Lapkričio 26 d.
Virtuvės šefas D. Praspaliauskas A. Bružui atvėrė naujo restorano duris: „Čia viskas bus autentiška"

2025 m. lapkričio 6 d. 10:26
Ar restoranas per mėnesį – misija įmanoma? Būtent tai išsiaiškinti kvies šio šeštadienio TV3 laida „Pasidaryk pats“. Laidos vedėjas Audrius Bružas kartu su žiūrovais turės neįtikėtiną progą pasidairyti vieno iš garsiausių Lietuvos virtuvės šefų Deivydo Praspaliausko naujojo restorano užkulisiuose. Ką dar reikės čia nuveikti, kad restorane jau būtų galima priimti svečius?
Šįkart laidoje pamatysime, kaip A. Bružas susidurs su tikru restorano remonto įkarščiu. Tačiau D. Praspaliauskas išliks ramus – rezervacijos pilnos kelioms savaitėms į priekį.
„Neturime kito pasirinkimo – juk negalime nuvilti savo lankytojų“, – laidos filmavime šypsojosi šefas.
Kaip ir Audrius, Deivydas savo restoraną ir parduotuvę yra įkūręs Vilniuje, Užupyje. Dabar jis nusprendė plėstis, todėl visai šalia savo garsiojo restorano „Amandus“ įkūrė dar vieną vietą gurmanams.
„Mūsų dabartinis įėjimas nieko nekalba – tu jį prakalbinsi“, – į Audrių kreipėse Deivydas, kviesdamas padėti atnaujinti restorano fasadą.
Laidos žiūrovai pamatys, kaip atsinaujina garsaus restorano erdvės bei kokių kūrybinių sprendimų imasi Deividas. O taip pat išvysime, kaip jis planuoja išlaikyti autentišką senosios vaistinės dvasią.
„Palikome seną parketą – nuėmėme tris sluoksnius, bet nekeisime. Jis pasakoja savo istoriją. Čia viskas bus autentiška ir nepakartojama“, – pasakojo virtuvės šefas.
Deividas nuoširdžiai dalinsis ne tik remonto rūpesčiais, bet ir kūrybos, darbo bei gyvenimo istorijomis. Ne visos jos lengvos, bet visos įkvepiančios.
