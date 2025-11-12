Kultūros ministru savaitę padirbęs I. Adomavičius prabilo, ką dabar veikia: įrašė dainą žmonai, ėmėsi ambicingų tikslų

„Tegul išgirsta visi, kaip žmoną myliu“, – KK2 laidai sako buvęs ministras.
Ignotas – dabar jau Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas. Kaip pats sako, dirba ne bet ką, o kultūros klausimais. „Mes pagrinde kultūros klausimus aptarinėjam, ta kultūros prizmė per finansus. Be finansų tu kultūros nepadarysi – išblėsta ta energija, kai jau reikia eiti ieškoti, kur valgyti.“
Nors ministru dirbo vos savaitę, Ignotas išgarsėjo fraze „buvusių ministrų nebūna“. Jo planai ambicingi: garažo meno paroda Seime ir nacionalinė premija už „piešinį, padarytą garaže“.
„Bus garažiukų paroda. Visi, kas garaže kažką nutapė, atveža į Seimą ir padarom parodą. Manau, kad atsiras žmonių vis daugiau ir daugiau drąsiau pasisakančių, norinčių galbūt gauti Nacionalinę premiją už piešinį, padarytą garaže. Nežinom, gal koks nors naujas Van Gogas, kuris dabar šiandien po darbo sunkaus statybose grįžęs, nutapęs piešinį, padėjęs garažiuke, o po 50 metų mes rasime naująjį Čiurlionį. Tik taip gimsta genijai“, – KK2 laidoje sakė Ignotas Adomavičius.
Jis su žmona valdo makaronų verslą, filmuojasi reklamose, dirba komercijos direktoriumi, studijuoja magistrą ir dar kuria muziką. Tiesa, Seime uždirbs mažiau nei ministerijoje:
„Tai kažkur tai pusė etato – 600 eurų?“ – tiksliai nežino. Bet pinigai, kaip sako pats Ignotas, ne svarbiausia. Jis tiki bendryste, menininkų drąsa ir skatina: „Žmonės, kurie patiria mobingą, stresą darbe, būkite drąsūs, sakykite, kaip iš tikrųjų yra.“
O vienas didžiausių pastarojo meto Ignoto gyvenimo įspūdžių – Vengrijos ambasados priėmimas, kurį jis prisimena su gastronomine poezija: „Guliašas buvo labai skanus su bulvytėmis, skani mėsytė, labai skanus vengriškas vynas ir desertai... Ir aš manau, niekur kitur pasaulyje nėra skanesnių desertų nei vengriški“.
