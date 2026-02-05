Pižoną architektą romantinėje komedijoje „Kai nesitiki“ suvadinęs L. Pobedonoscevas: „Aš toks tikrai nesu!“

Romantika, meilė, juokas, nejaukūs pasimatymai, vasariškai šiltas Kaunas, puikus aktorių Ingos Jankauskaitės ir Valentino Krulikovskio duetas – į tokį kiną šią šaltą žiemą panardina trys Kaune gimę ir užaugę kino kūrėjai – režisierius V. Adomaitis, prodiuseris Julius Balašaitis ir scenaristas Matas Vildžius.
Lietuvos kino teatrus vasario 20 dieną pasieks jaukiais Kauno interjerais ir vasaros ežerais alsuojantis trijų draugų romantinis kino filmas „Kai nesitiki“. Romantinėje komedijoje Leonardas pasirodo trumpai, bet ryškiai – žiūrovų antipatija jam beveik užtikrinta. Tokių pižonų niekas nemėgsta! „Ar aš tikrai filme toks blogas?!“, – juokiasi aktorius L. Pobedonoscevas, čia pat pridurdamas, kad įprastai režisieriai jam skiria juokingų geriečių vaidmenis.
„Mano herojui pinigai – pirmoje vietoje, o vertybės – paskutinėje. Tačiau man visada yra priešingai, gal todėl ir nekreipiu į pinigus per daug dėmesio, mėgstu gyventi be rūpesčių, taigi, jie gana greitai išslysta“, – pusiau rimtai, pusiau juokais sako aktorius, seniai svajojęs suvaidinti blogo charakterio personažą.
„Tokie juk – įdomesni“, – priduria. Aktorius įsitikinęs, kad daugelis net ir pačių geriausių žmonių turi tamsiąją gyvenimo pusę, šešėlius, kurie anksčiau ar vėliau išlenda į šviesą. „Gavau šiek tiek pagainioti savo velniukus“, – šypsosi. Romantines komedijas žiūrėti kine ar per televizorių Leonardas sėda tik tada, kai to nori žmona Ieva.
„Žmona laiminga, ir vyras laimingas, – juokiasi ir priduria, kad smagiausia jam žiūrėti prancūziškas komedijas. – Jos elegantiškos, skoningos, kupinos gero humoro. Jis pats užaugo su trileriais. Leonardo paauglystės metais pasirodė vaizdo grotuvai ir kasetės su filmų įrašais. Vieni mėgstamiausių anuomet – filmai su Budu Spenceriu ir Terence Hillu.
„Romantika su juokingomis muštynėmis“, – įvertina.
Romantinės komedijos „Kai nesitiki“ aikštelėje Leonardas atsidūrė neatsitiktinai. Su režisieriumi V. Adomaičiu aktorius susipažino stilingame seriale „Detektyvai: 209“.
„Mums puikiai sekėsi, per serialo filmavimus susidraugavome, susitikdavome ir po jų, ne viename protų mūšyje kartu esame sudalyvavę, Vytas primena mano vaikystės herojų Budą Spencerį, toks didelis, mielas lokys – pasakoja. – Kai filmuojiesi pas bičiulį, tarsi kita dinamika. Aikštelėje Vytautas gabiai vadovauja, aiškiai supranta, ko jam reikia.
Kai santykiai geri, gali režisierių apkabinti, gali ir pasišpilkuoti. Man tai padeda. Aišku, esama pavojaus atsainiau pažiūrėti į darbą, bet čia iškart prabunda profesionalas – mums abiem rūpi filmo kokybė ir tai, kaip mano personažas atrodys kino ekrane“.
Filmas pasakoja daugeliui itin artimą istoriją: netikėtai susitikę du vieniši, suaugusius vaikus turintys žmonės išdrįsta atsiduoti jausmams. Seniai pamirštas meilės jausmas juodu vedžioja klaidžiais ir juokingais, bet daugeliui tokiais pažįstamais keliais. Rašyti žinutę ar nerašyti? Eiti į pasimatymą ar neiti? Atleisti ar prarasti galimybę, kurios daugiau gali ir nebūti? Filmo kūrėjai teigia, kad jiems buvo itin svarbu apie žmogiškumą kino kalba prabilti švelniai ir pagarbiai, o romantinės komedijos idėja kilo iš pastarųjų metų nuotaikų – kaip atsvara pandemijai, karui ir kasdienybėje tvyrančiam nerimui.
Romantinė komedija „Kai nesitiki“ visuose Lietuvos kino teatruose – nuo vasario 20 dienos.
Filme vaidina I. Jankauskaitė, V. Krulikovskis, Sofija Gedgaudaitė, Deividas Breivė, L. Pobedonoscevas, Ineta Stasiulytė, Vaidas Baumila, Sakalas Uždavinys, Andrius Bialobžeskis, Romuald Lavrynovič, Mantas Bendžius, Anupras Jucius, Šarūnas Zenkevičius. Operatorius – Jaunius Sarapinas, garsistai – Giedrius Aleknavičius ir Iveta Macevičiūtė, filmo dailininkas – Daumantas Levickas, kostiumų dailininkė – Akvilė Klimavičiūtė, montažo režisierius – Dalius Kalinauskas, spalvų dailininkas – Jonas Sunklodas, muzikos koordinatorius – Vaiper Vitalijus Puzyriov. Prodiuseriai – „Baltas filmas“.
Leonardas Pobedonoscevasfilmasaktorius
Rodyti daugiau žymių