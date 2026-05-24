Dainininkas Radžis atsikratė 9 kg ir prabilo apie pokyčius

Artėjanti vasara daugeliui siejasi su atostogomis, tačiau muzikos pasaulio žmonėms tai – pats darbymetis.
„Dienas leidžiu scenoje, o vakarus – viešbučio kambaryje“, – neslėps Radži.
Visgi laidoje žinomas dainininkas šiai vasarai sulauks ir ypatingo siūlymo iš B. Petrikytės. „Rūtele, būtinai“, – sakys jis, o kur Radži pažadės sudalyvauti, sužinosite šio vakaro laidoje.
Dainininkas šį sekmadienio vakarą prabils ir apie pokyčius. Jis pripažins visai neseniai atsikratęs net 9 kilogramų.
„Tiesiog nevalgiau vakarais. Be to, renkuosi tik neriebų maistą, pavyzdžiui, vištieną. Dar truputį palauksiu, o po to jau valgysiu normaliai“, – su sau būdinga ironija kalbės jis, o patarimu, kas dar gali padėti sumažinti apetitą, pasidalins ir B. Petrikytė.
Kad ir kiek metų praeitų, Radži populiarumas neblėsta. Ir nors apsaugos sau niekuomet nėra samdęs, dainininkas laidoje prisimins ir pačius netikėčiausius gerbėjų poelgius. Pavyzdžiui kartą gerbėjos jam netgi yra suplėšiusios marškinius!
Visgi pats Radži į tai žvelgia tik pozityviai. „Ir labai gerai, kad plėšo. Bus laikas, kai nebeplėšys. O dabar – prašom!“ – juoksis jis.
Tiesa, Radži garsėja ne tik scenoje – toks pats populiarus yra ir jo automobilis su vardiniais numeriais. Visgi pačiam dainininkui tai daugiau džiaugsmas ar prakeiksmas?
„Šį numerį gavau dovanų gimtadienio proga. Pirmas dvi savaites labai džiaugiausi, o dabar visai nebesidžiaugiu – šį numerį planuoju keisti. Dabar bus nebe Radži“, – sakys jis ir išduos, kaip ketina numerius atnaujinti.
Anot dainininko, nors jis prie dėmesio ir pratęs, dėl šių numerių gerbėjų susidomėjimas kartais tampa perteklinis. Jis neslėps – kartais netgi kyla minčių visai atsisakyti savo prabangiojo „Mercedes-Benz“.
„Arba reikia pirkti kitą, mažesnį automobilį. Pavyzdžiui, kokių 25 metų senumo, dviejų durų „Ford Fiesta“. Galėčiau važinėti po turgų, po miestą... Niekas tavęs nei kibins, nei matys, ir visiems bus labai gerai“, – juokaus jis.
Netikėtą faktą apie save ir mamą atskleis ir Birutės dukra Andželika. „Mes turbūt esame didžiausios baudų mokėtojos Lietuvoje. Važiuojame per greitai, bet dabar jau viena kitą pristabdome...“ – pripažins A. Petrikytė.
Kodėl kartą, pasirodant Dubajuje, Birutę ir Andželiką viduryje kūrinio suėmė juoko priepuolis? Kodėl B. Petrikytė kartą yra koncertavusi su dviem sijonais? Galiausiai, kodėl grupė „Electric Ladies“ turi nemažai... mėlynių?
