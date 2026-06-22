D. Gutauskienei-Laisvai teko neeilinė užduotis: bijau, kad mus pasiųs ant trijų raidžių

Atrodytų, šiuos žmones skiria viskas. Tačiau juos sujungė naujas LNK projektas „Nustebink mane!“, kuriame paprastos svajonės virsta nepaprastomis istorijomis.
Kiekvienoje laidoje vedėjai Paulius Vaitiekūnas, Donata Laisva ir Varkė Labdarkė leisis į asmeninę misiją – susipažins su herojais, išgirs jų istorijas ir kartu ieškos būdų, kaip išpildyti tai, kas jiems svarbiausia.
Vieniems tai bus sena neišdrįsta svajonė, kitiems – pagalba siekiant tikslo, kuriam vien savo jėgų nebeužtenka.
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Pirmoje laidoje žiūrovai susipažins su Regvita ir jos mama Alina. Dukra užpildė laidos anketą tikėdamasi padovanoti mamai ne daiktą ar kelionę, o kur kas daugiau – galimybę įveikti didžiausią savo baimę.
Per visą gyvenimą Alina nėra skridusi lėktuvu, nors dėl to ne kartą teko rinktis ilgas ir varginančias keliones autobusais. Net vykstant į Graikiją šeima dvi paras praleido kelyje vien todėl, kad skrydis atrodė per daug bauginantis.
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„Mano mama yra toks žmogus, kuris visą laiką atiduoda visiems ir nieko sau nepasilieka“, – pasakoja Regvita. Pasak jos, mama visuomet pirmiausia rūpinasi kitais, todėl atėjo laikas kažkam pasirūpinti ja.
„O jeigu tavo mama nesutiks? Pasiųs mane ant trijų raidžių? Tuomet skrisim dviese“, – nerimavo Laisva.
Vos išgirdusi apie laukiančią staigmeną, Alina iš tiesų neslėpė emocijų.
„Man tai yra kažkas baisaus. Aukštis. O jeigu krisim?“ – atvirai prisipažįsta ji.
Net važiuojant link aerodromo moteris juokauja, kad jų laukia „aštuonios minutės baimės“, nors iš veido stengėsi neparodyti, kiek daug jaudulio slepia viduje.
Ar Alina ryžosi pirmajam savo gyvenime skrydžiui? „Nustebink mane!“ – premjera jau šį pirmadienio vakarą 21 val. per LNK. Kiekviena svajonė verta būti išgirsta.