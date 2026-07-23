A. Blaževičiaus meilės drama „Skyrybos karo metu“ atkeliauja į Lietuvą

„Laimėjimas Sandanso kino festivalyje, kurį įkūrė „Oskaro“ laureatas aktorius Robertas Redfordas, ne tik atveria tarptautinių festivalių, bet ir JAV kino teatrų duris. Tai pavyko vos keliems Lietuvos filmams, vienas iš jų – Marijos Kavtaradze „Tu man nieko neprimeni“, kuris taip pat buvo įvertintas Sandanse.
„Skyrybos karo metu“ aktualus plačiai auditorijai, žiūroviškas – tai patvirtina ir tarptautinių filmo platintojų pasirinkimas. Žinoma, labiausiai laukiame kaip filmą priims mūsų žiūrovai“, – sako Marija Razgutė, „M Films“ prodiuserė.
Skyrybos tada, kai nesitiki
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Jausmų kupinoje meilės dramoje pasakojama apie skirtis nusprendusius Mariją – ambicingą didelės reklamos agentūros skyriaus vadovę ir Vytą – savęs ieškantį kino režisierių. Atrodytų, judviejų santuokai nieko netrūksta.
Pora gyvena nepriekaištingo interjero namuose, augina dukrą. Šeima kaip šeima. Bet Marija jaučiasi nelaiminga. Kai moteris pagaliau ryžtasi prisipažinti, kad nori skirtis, atviram pokalbiui pasirenka blogiausią įmanomą laiką. Ar skyrybos visada reiškia nesėkmę? O galbūt, priešingai, viskas tik į gera?
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Filme vaidina ryškiausi šių dienų šalies aktoriai Marius Repšys („Šventasis“, „Kinų jūra“, „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“), Žygimantė Elena Jakštaitė („Bėgikė“, „Renovacija“) bei žiūrovų simpatijas pelniusi jaunoji aktorė Amelija Adomaitytė, o taip pat Indrė Patkauskaitė („Išgyventi vasarą“, „Poetas“, „Piligrimai“), Larisa Kalpokaitė („Laimingos žvaigždės“, „Poilsiautojai“, „Nekviesta meilė“), Rimantas Bagdzevičius („Nekviesta meilė“).
Keliauja ir renka apdovanojimus
Po premjeros Sandanse „Skyrybos karo metu“ sulaukia didžiulio tarptautinio kino festivalių dėmesio – filmas jau aplankė beveik dvi dešimtis festivalių, tarp kurių Geteborgo, Stambulo, Honkongo, Karlovi Varų, Vašingtono, Las Palmo ir kt. Rugpjūčio pradžioje premjera įvyks Melburno kino festivalyje, Australijoje.
Pildosi ir apdovanojimų lentynos. Be Sandanso apdovanojimo, Honkonge A. Blaževičius buvo išrinktas geriausiu režisieriumi, Urugvajuje pelnė specialų žiuri prizą, o Gran Kanarijos Las Palmo kino festivalyje laimėjo sidabrinę ponią Harimaguadą (The Silver Lady Harimaguada) – antrą pagal svarbą festivalio apdovanojimą.
Šmaikšti, subtiliai dilginanti
Pasaulinę filmo kelionę nuolat lydi ir prestižinių kino leidinių ir žinomų kritikų recenzijos.
„Šmaikšti, subtiliai dilginanti scenaristo ir režisieriaus A. Blaževičiaus komedija – ir empatiška, ir chirurginė, atskleidžianti partnerių bandymus vidinį nerimą paversti socialiniu aktyvizmu“, – rašo „Variety“.
Pramogų portalas „Rolling Stone“ pastebi, kad tai, kas prasideda kaip realistiška buitinė drama apie žlugusią santuoką, pamažu virsta kandžia satyra apie vertybių išbandymą.
„Painiava, kurią jaučiate bandydami suderinti kasdienį gyvenimą su ateities baime, yra universali visame pasaulyje“, – apie filmą „Skyrybos karo metu“ rašoma garsaus JAV kino kritiko Rogerio Eberto filmų recenzijų platformoje.
„Skyrybos karo metu“ – trečiasis A. Blaževičiaus filmas. Ankstesni du režisieriaus kūriniai „Šventasis“ ir „Bėgikė“ kartu laimėjo aštuonias „Sidabrines gerves“.
Filmo „Skyrybos karo metu“ gamybą Lietuvoje finansavo Lietuvos kino centras, Vilniaus kino fondas, LRT, filmas kurtas bendra gamyba su Liuksemburgu, Airija ir Čekija.
Filmo „Skyrybos karo metu“ anonsas: