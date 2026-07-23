Laidoje – emocijų banga: artėjant 70-mečiui moteris ryžosi tam, ko bijojo visą gyvenimą

Aktyvi ir energinga moteris visą gyvenimą žavėjosi žirgais, tačiau pati ant jų taip ir nebuvo užsėdusi.
Apie šią svajonę žinojo anūkė Simona, todėl slapta užpildė anketą į laidą ir nusprendė močiutei padovanoti nepamirštamą staigmeną.
Vos atvykusi į žirgyną Rima neslėpė jaudulio.
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„Jeigu iš dešimties – tai dešimt“, – savo baimę įvertino ji.
Tačiau baimė pamažu ėmė trauktis. Susipažinusi su žirgu, moteris ryžosi užlipti į balną, o po pirmųjų minučių įvyko tai, ko nesitikėjo niekas.
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„Toks jausmas, lyg ant žirgo būčiau sėdėjusi jau anksčiau. Gal praeitame gyvenime buvau raitelė“, – juokdamasi pasakojo Rima.
Netrukus dingo ir paskutiniai baimės ženklai. Rima pati prašė dar vieno rato, išbandė risčią, o nulipusi nuo žirgo neslėpė emocijų.
„Dabar jau pajutau, kad tikrai joju“, – džiaugėsi ji.
Prie nuotykio prisijungė ir anūkė Simona, kuri taip pat pirmą kartą gyvenime įveikė savo baimę ir išbandė jojimą.
Galiausiai ant žirgo lipo ir pats Varkė Labdarkė. Vedėjas prisipažino, kad po ankstesnių pažinčių su stambiais gyvūnais ir pats norėjo įrodyti sau, jog baimę galima įveikti.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.