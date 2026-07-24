LNK atskleidė, kas taps Justino Jankevičiaus partneriu pasauliniame TV hite „Slaptažodis“

Televizijos žaidimas „Password“ Amerikoje skaičiuoja daugiau nei 60 metų istoriją.
Kultinis, „Emmy“ apdovanojimus pelnęs formatas užkariavo milijonus žiūrovų visame pasaulyje. Naujausioje jo versijoje nuolatinis žaidėjas yra vienas garsiausių Amerikos televizijos veidų Jimmy Fallonas.
„Kai sulauki tokio skambučio, iš karto kyla klausimas – kodėl aš? Kuo aš toks ypatingas?“ – apie prodiuserio Sauliaus Urbonavičiaus-Samo pasiūlymą tapti nuolatiniu žaidėju pasaulinės šlovės sulaukusiame TV projekte „Slaptažodis“ pasakoja aktorius Dainius Kazlauskas.
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Tiesa, garsus aktorius jau ne kartą savo jėgas išbandė įvairių projektų komisijos kėdėje. Vis dėlto šis kartas, kaip pats sako, buvo ypatingas ir išvertė iš kojų:
„Amerikoje šioje pozicijoje yra pats Jimmy Fallonas! Jis ir savo laidas turi, ir yra garsus komikas, jis yra ant bangos. O šiame žaidime Jimmy Fallonas yra numeris vienas! Todėl aš ilgai klausinėjau – rimtai? Aš? Paskui pasikalbėjome, ir Samo argumentai buvo labai įtikinami. Turbūt daug nežinau apie save arba matau save visai kitaip. Dabar galiu pasidžiaugti ir pajuokauti, kad man turbūt pasisekė, jog manimi taip tiki prodiuseris.“
Dainius Kazlauskas pasakoja, kad nors su savo žmona, scenografe bei kostiumų dailininke, jo meiliai vadinama Indrute, tariasi dėl daugelio dalykų, vis dėlto sprendimus, susijusius su darbu, priima pats. Maža to, pats aktorius juokiasi, kad kadaise sau duotas pažadas ir šį kartą buvo nesulaužytas:
„Aš vis dar gyvenu pažadu viskam sakyti taip! Taip jau išėjo, kad ir dabar jo nesulaužiau. Per porą metų, dalyvaudamas įvairiuose projektuose, supratau, kad viskas tik į naudą. Tu susipažįsti su naujais žmonėmis, kurie tave praturtina. Be to, mes teatre dažnai įkrentame į tokią tamsą ir ten užsidarome. Todėl labai sveika atsidurti kažkur kitur ir įkvėpti šviežio oro. O šiame projekte labai faina chebra dirba. Justinas – taip pat tobulas partneris. Mes esame ir kartu vaidinę, ir kartu tą pačią sporto salę lankėme!“
Pažįstantys Dainių puikiai žino, kad jis yra azartiška asmenybė. „Jeigu jau pradedu žaisti, tai užsidegu. Galbūt dėl to gyvenime ir vengiu to. Niekada nesu žaidęs iš pinigų, bet konkurencija ir tam tikra sveika kova man patinka!“
Vis dėlto garsus aktorius prisipažįsta, kad, sutikęs su šiuo pasiūlymu, turėjo vieną baimę:
„Man labai nesiseka loterijose, tiesiog šioje sferoje esu tikras nevykėlis. O šiame žaidime mano tikslas – padėti žmogui laimėti pinigų. Tai labai bijojau, kad pavesiu ir mane paskui keiks. Tačiau jau turėjome bandomąjį žaidimą, ir man puikiai sekėsi, jis mane tiesiog įtraukė. Čia nėra joks žinių patikrinimas ir jį žaisti gali kiekvienas. Čia svarbiausia – greita reakcija. Aš iš viso gyvenime nesu bandęs žaisti tokio žaidimo, kuris yra toks azartiškas ir kibus. Ir dar, kas svarbiausia, ne tik smagu pačiam žaisti, bet smagu ir stebėti kitus. Man atrodo, kad didžiausia „Slaptažodžio“ sėkmė ir yra tas greitis, kuris įtraukia visą tave ir nepaleidžia iki paskutinės akimirkos“, – savo mintimis dalijasi Dainius Kazlauskas.
Kol kas su naujomis savo pareigomis ir lietuviškojo Jimmy Fallono etikete bandantis apsiprasti aktorius drąsina visus registruotis:
„Čia nėra pralaimėtojo. Čia visada žaidėjai laimi pinigų. Tai nėra maratonas, kuriam reikia ilgai ruoštis. Tai yra smagus sprintas. O svarbiausia, kad šiame žaidime mes visi būsime lygūs, kartais pasimetę, bet visada su gera nuotaika bei degančiomis akimis laimėti!“
Pasaulinį pripažinimą pelnęs TV žaidimas „Slaptažodis“ – jau nuo rudens tik per LNK.