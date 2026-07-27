Giedriui Savickui ir Tomai Vaškevičiūtei – naujas vaidmuo

Giedrius neslepia, kad žinia apie naują partnerę jį pradžiugino iš karto. „Tai pagaliau! Pagaliau! Pagaliau! Pagalvojau – pagaliau.“ – juokiasi Giedrius. Aktorius įsitikinęs, kad ilgametė pažintis taps didžiausiu jų privalumu. „Tik padės, bus lengva dirbti. Jei reikės, viską suvaidinsim!“
Ne mažiau džiaugiasi ir Toma Vaškevičiūtė, kuriai tai bus pirmasis televizijos projektas vedėjos amplua. „Labai laukiu, nekantrauju, myliu Giedrių kaip partnerį scenoje, teatre, o dabar – nauja patirtis, mudviejų kelionė tęsiasi ir patirčių bagažas pildosi. Smagu, kad televizijoje galime sukurti dar vieną smagų projektą. Nekantrauju daug iš jo išmokti, nes jis vienas geriausių TV vedėjų Lietuvoje, kuris randa kelią į kiekvieno žiūrovo širdį. Bus gera pasikaitinti jo šviesos spinduliuose. Didelis džiaugsmas ir garbė.“
Aktorė neslepia, kad šis pasiūlymas jai ypatingas. „Pirmą kartą būsiu laidos vedėja. Esu vedusi tiesiogines „Auksinių scenos kryžių“ transliacijas, tiesa, vedu renginius gyvai, bet jų niekas netransliuoja...“
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Tomos ir Giedriaus kūrybinė partnerystė prasidėjo dar prieš daugelį metų. „Mus suvedė Oskaras Koršunovas, „Tartiufe“. Mes pasirodėme ne tik Lietuvoje – apkeliavome daug pasaulio, o kai su žmogumi ne tik dirbi Lietuvoje, bet ir dalijiesi kelionėmis, gyvenimu, atsiranda kiti patyrimai. Pamenu, kad Šanchajuje ėjome į „Dior“ muziejų, aplankėme daug smagių vietų visame pasaulyje.“
Jų bendri darbai buvo įvertinti ne tik Lietuvoje. „Mūsų spektaklį visur lydėjo sėkmė, net teatro šventovėje Avinjone. Visur salės leipdavo juokais, plojo atsistojusios, labai gerai mus priimdavo, nors ten buvome niekas – juk mūsų niekas nepažino. Veikia ne žinomumas, o tai, ką sukuri.“
Ir šiandien abu aktoriai toliau kartu keliauja po Lietuvą. „Dabar su Giedriumi važinėjame po Lietuvą su spektakliu „Atvira pora“ – labai džiuginantis darbas, labai pavykęs, žmonės daug juokiasi, vienas malonumas.“
Nors vedėjos amplua Tomai bus nauja patirtis, pats projektas jai nėra svetimas.
„Žvaigždžių duetai“ – man yra legendinė laida iš vaikystės, dabar realizuojasi mano gyvenime. Visą praėjusį sezoną žiūrėjau dėl dalyvavusio draugo Naglio – jis prašydavo patarimų, nes buvo paskendęs kūrybinėse kančiose, o mes su sužadėtiniu Aleksandru net esame jam režisavę numerį.“
Ilgametė scenos partnerystė šį rudenį persikelia ir į televiziją. Giedrius Savickas ir Toma Vaškevičiūtė pirmą kartą kartu ves vieną populiariausių muzikinių projektų Lietuvoje.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – jau šį rudenį tik per LNK.