Tai apie ką tik mirusį Ozzy Osbourne'ą žino ne visi: kaip roko legenda pakeitė televizijos istoriją

„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylimas O. Osbourne šiandien ryte mus paliko. Jis buvo apsuptas šeimos ir meilės.

Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu“, – taip žinią pasauliui pranešė jo šeima. Dainininko mirties priežastis kol kas neskelbiama.

Tačiau Ozzy buvo ne tik muzikos pasaulio ikona – jis ir jo šeima taip pat įsirašė į televizijos istoriją.

2001–2005 metais rodytas MTV serialas „The Osbournes“, kuriame vaizduotas chaotiškas, bet šiltas jų šeimos gyvenimas, sukėlė tikrą realybės televizijos revoliuciją.

MTV prodiuseris Van Toffler, kalbėdamas su Variety po žinios apie O. Osbourne'o mirtį, pagerbė roko žvaigždę ir visą šeimą.

„Tai buvo taip netikėta ir visiškai skirtinga nuo visko, kas tuo metu buvo rodoma per televiziją. Mes supratome, kad ta šeima yra kupina beprotybės, meilės ir muzikos. Ir visa tai žiūrovai pamilo“, – apie laiką filmuojant serianlą kalbėjo jis.

V. Toffler teigė, kad serialo sėkmės pagrindu tapo tai, jog dėl pašėlusių poelgių garsėjęs Ozzy, realybės šou pasirodė esąs „mielas meškiukas“.

„Žmonės jo bijojo, o jis pasirodė švelnus ir jautrus. Visi pamatė kitokį Ozzy veidą. Be to, šalia visada buvo Sharon – tikroji šeimos jėga“, – komentavo jis.

„The Osbournes“ ne tik pelnė apdovanojimus, bet ir atvėrė duris tokiems populiariais tapusiems šou, kaip „Keeping Up with the Kardashians“, „The Simple Life“.