Garsiosios aktorės A. Jolie ir S. Hayek šokiravo gerbėjus: negalėjo patikėti tuo, ką mato

Kad filmo „Amžinieji“ (angl. Eternals) žvaigždės pasirinko ne privatų, o komercinį lėktuvą, buvo matyti iš „TikTok“ platformoje paviešinto vaizdo įrašo.
Aktorės atrodė atsipalaidavusios ir paprastai apsirengusios, šnekučiavosi oro uosto „rankovėje“ pakeliui į Verakruso miestą.
S. Hayek vilkėjo baltą megztinį ir derančias sportines kelnes, o A. Jolie pasirinko kreminės spalvos palaidinę, prie kurios priderino tokios pačios spalvos kelnes ir lietpaltį.
Keli gerbėjai paprašė nusifotografuoti su įžymiomis moterimis, tačiau šios mandagiai atsisakė.
Socialiniuose tinkluose pasipylė klausimai, kodėl garsenybės keliavo ne privačiu transportu.
„Kodėl jos neturi privačių lėktuvų?“ – klausė vienas komentatorius, kuriam antrino ir kiti.
Panašu, kad A. Jolie ir S. Hayek susidraugavo filmuojantis fime „Amžinieji“ 2021 m.
Be to, S. Hayek vaidino A. Jolie parašytame, prodiusuotame ir režisuotame filme „Be kraujo“ (angl. Without Blood).
Kalbėdama su žurnalu „People“ 2024 m. rugsėjį, S. Hayek negailėjo pagyrų A. Jolie.
„Veikiame dalykus kartu kaip šeima. Leidžiame laiką tiek su vaikais, tiek ir dviese“, – pasakojo S. Hayek.
Tuo tarpu A. Jolie augina šešis vaikus: Maddoxą (23 m.), Paxą (21 m.), Zaharą (20 m.), Shiloh (19 m.) bei dvynius Knoxą ir Vivienne (17 m.).
S. Hayek pavadino jų draugystę labai įkvepiančia.
