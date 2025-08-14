Iš muzikos pasaulio dingęs Harry Stylesas pristatė šokiruojančią naujieną: pardavinėja itin intymius produktus

Naujoji linija apima du pagrindinius produktus: „Pleasing Double-Sided“ vibratorių bei „Pleasing Lube“ aukštos kokybės silikoninį lubrikantą.
People.com rašo, kad kad „Pleasing Yourself“ tikslas yra „tyrinėti seksualinę sveikatą per emocinio gylio, kultūrinio supratimo, džiaugsmo ir malonumo prizmę, su tikru rūpesčiu.“
„Pleasing šiame kontekste nėra apie provokaciją, tendencijų sekimą ar receptus. Tai kvietimas į platesnę, atviresnę diskusiją apie seksą kaip ryšio, saviraiškos ir savimonės erdvę visiems“, – rašė produkto kūrėjai.
Kartu su naujiena, jie paskelbė bendradarbiavimą su „Planned Parenthood Federation of America (PPFA)“, siekiant „plačiau šviesti visuomenę apie seksualinę sveikatą ir gerovę“ per produktus ir edukacinius vaizdo įrašus.
Organizacija padėjo užtikrinti, kad produktų naudojimo instrukcijos būtų aiškios, tikslios ir skaidrios. Be to, „Pleasing“ kartu su PPFA kuria vaizdo įrašų seriją, skirtą skatinti žmones priimti informuotus ir pasitikėjimo kupinus sprendimus dėl savo seksualinės sveikatos.
Harry Stylesas šį verslą pradėjo 2021 m. lapkritį. Lyties neutralus prekės ženklas kilo iš dainininko asmeninės nagų dailės aistros – pradžioje jie pristatė serumus ir nagų lakus, o 2022 m. linija išsiplėtė į makiažo produktus.
„Kai nusprendėme, kad „Pleasing“ kurs grožio produktus, norėjau, kad jie būtų tokie, kuriuos pats naudočiau,“ – tuomet teigė H. Stylesas.
