Susižadėjo popmuzikos žvaigždė Taylor Swift ir Travisas Kelce'as

Antradienį šią žinią ji pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir jūsų kūno kultūros mokytojas tuokiasi“, – šmaikščiai brūkštelėjo ji.
Įraše pridėtos nuotraukos, kuriose matyti, kad T. Kelce pasipiršo romantiškame sode. Taylor pademonstravo ir sužadėtuvių žiedą, kuris buvo puoštas deimantais.
T. Swift, neseniai užbaigusi rekordinį „Eras Tour“, yra viena didžiausių šių dienų muzikos žvaigždžių, pelniusi daugybę apdovanojimų. Didelė jos dainų dalis paremta asmeniniais santykiais, todėl gerbėjai nuolat spėlioja, kam skirtos jos kūrinių eilutės.
Pastaraisiais metais ji ir T. Kelce dažnai pastebėti kartu renginiuose, o futbolininkas taip pat lankėsi jos koncertuose.