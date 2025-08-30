Dubajuje išniekinta „OnlyFans“ manekenė M. Kovalčiuk pasidalijo šokiruojančiais kadrais: juose – vaizdas po tragedijos

Po nelaimės jaunos moters kūnas buvo subjaurotas – daugybiniai lūžiai, sutrupintas stuburas.
Paviešintame kadre matyti, jog ji guli ligoninės lovoje su itin gilia žaizda kaktoje.
20-metė mergina patyrė tokias sunkias traumas, kad jai teko ilgą laiką praleisti ligoninėje. Jos sužalojimų mastas šokiruoja – lūžę kaulai, daugybė operacijų, randas ant veido.
Iš pradžių skelbta, kad Marija galimai iškrito iš aukšto pastato, tačiau netrukus imta kalbėti apie galimą smurtą ir prievartą vakarėlyje, kurį kai kas siejo su liūdnai pagarsėjusiais „Porta Potty“ vakarėliais.
Šiuo metu Marija su mama gyvena Norvegijoje, kur tęsia reabilitaciją.
Apie tai, kas nutiko lemtingąją naktį, Marija turi savą versiją. Anot jos, viskas prasidėjo nuo pažinties karaoke bare su 19-mečiu vaikinu, kuris pasiūlė praleisti naktį prabangiame viešbutyje „Five Jumeirah Village“.
Jis esą tvirtino, kad jo tėvas turi privatų lėktuvą, kuriuo galėtų nuskraidinti Mariją į Tailandą. Iš pradžių nieko blogo neįtardama, mergina sutiko. Tačiau tai, anot jos, buvo tik iliuzija.
DubajusModelissužalojimai
Rodyti daugiau žymių