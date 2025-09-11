Garsi nuomonės formuotoja išgyvena siaubią: buvo pašauta prie pat namų, būklė kritinė

Kaip pranešė policija, apie 23:35 val. prie jos namų privažiavo motociklu atvykęs vyras ir paleido šūvius. Moteris patyrė sunkius sužalojimus – buvo sužeista į kaklą, veidą, rankas ir dešinę koją.
33 metų influencerė skubiai nugabenta į ligoninę. Jos būklė išlieka kritinė.
Guyanos policijos pajėgos socialiniuose tinkluose išplatintame pranešime patvirtino pradėjusios tyrimą bei peržiūrinčios miesto kameras, taip pat paragino liudininkus ar turinčius bet kokios informacijos kreiptis į pareigūnus arba anonimiškai pranešti paskambinus 911.
Apie siaubingą įvykį vietos laikraščiui Stabroek News papasakojo Lolitos brolis.
„Buvau namuose, kai išgirdau šūvius. Išbėgau į lauką ir pamačiau sesę gulint automobilyje, o kraujas tiesiog plūdo.
Mes iškart nuvežėme ją į ligoninę. Ji buvo pašauta į veidą, į šoną… Ji neteko daug kraujo, bet yra kovotoja“, – sakė jis.
Prie ligoninės susirinko daugybė artimųjų ir draugų.
Lola Doll geriausiai žinoma dėl provokuojamų įrašų socialiniuose tinkluose ir muzikinių klipų. Pernai ji pristatė singlą „Look U Condition“, o šiemet – dainas „Cement Body“ ir „Succeed“.