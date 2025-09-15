Batumyje sulaikytas garsusis „The Tinder Swindler“ aferistas Simonas Levievas

Pasaulinį garsumą jis pelnė po 2022 m. „Netflix“ dokumentinio filmo „The Tinder Swindler“, kuriame buvo atskleista jo vykdyta apgaulių schema.
Dokumentikoje teigta, kad jis apsimesdavo deimantų magnato Levo Levievo sūnumi ir tokiu būdu apgaudinėjo per „Tinder“ sutiktas moteris.
Naudodamasis piramidės principu veikusia schema iš aukų bei bankų jis išviliojo maždaug milijardą dolerių.
Kodėl jis buvo sulaikytas Gruzijoje, kol kas neaišku. Duodamas interviu Izraelio žiniasklaidos priemonei „Walla“, advokatas sakė: „Šįryt kalbėjausi su juo po sulaikymo, tačiau priežastis dar neaiški. Jis iki šiol laisvai keliavo po pasaulį.“
Tai ne pirmas S. Levievo susidūrimas su teisėsauga. 2019 m. jis buvo sulaikytas Graikijoje ir perduotas Izraeliui, kur buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir vagystės.
Jam buvo skirta 15 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau dėl COVID-19 pandemijos jis kalėjo tik penkis mėnesius.
Po dokumentinio filmo pasirodymo Levievas interviu „CNN“ neigė savo kaltę, tvirtindamas, kad visi jam mestieji kaltinimai yra nepagrįsti.