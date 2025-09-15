Susižadėjo buvęs Miley Cyrus vyras Liamas Hemsworthas: mylimajai išrinko pribloškiantį žiedą

Džiugią žinią penktadienį Gabriella pranešė „Instagram“paskyroje.
Pirmoje juodai baltoje nuotraukoje ji glaudėsi prie Liamo, kuris šypsojosi iš laimės, o kitoje nuotraukoje modelis pademonstravo įspūdingą sužadėtuvių žiedą.
Prie įrašo ji pridėjo tik baltos širdelės jaustuką.
Netrukus porą užplūdo sveikinimų lavina – draugai ir gerbėjai džiaugėsi poros laime.
„Taip! Milžiniški sveikinimai jums abiem!“ – rašė vienas.
„Prisimenu, kai pirmą kartą pasakojai apie Liamą – ir štai dabar jūs kartu! Labai džiaugiuosi už jus,“ – pridėjo kitas.
L. Hemsworthas, su Gabriella pradėjo susitikinėti 2019-ųjų pabaigoje, netrukus po skyrybų su dainininke M. Cyrus.
Po sudėtingų metų jis vėl rado ramybę naujuose santykiuose. Pora viešumoje pasirodo retai, tačiau nuo pat pradžių juos lydėjo artumas ir stiprus ryšys – nuo paslaptingų pasimatymų Byron Bay paplūdimyje iki pirmojo oficialaus debiuto ant raudonojo kilimo 2020-aisiais.
Gabriella per šiuos metus įsitvirtino kaip sėkminga manekenė – 2023 m. ji debiutavo Australijos mados savaitėje ir iškart sulaukė pagyrų. Nors jos gyvenimas šalia garsaus aktoriaus dažnai atsiduria dėmesio centre, Gabriella stengiasi išlikti santūri, o jųdviejų santykiai – kuo privatesni.
Nepaisant piktų komentarų ir nuolatinių palyginimų su Liamo buvusia žmona Miley, Gabriella išlieka elegantiška ir oriai gina savo meilę.
