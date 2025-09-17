Po audrą sukėlusio itin atviro interviu – A. Pugačiovos reakcija: „Geriau išeisiu“

Pokalbio metu ji ne tik atskleidė, kodėl paliko Rusiją, bet ir prabilo apie subyrėjusią santuoką su rusų dainininku, putinistu Filipu Kirkorovu.
Paaiškėjo, kad santuoka su juo buvo fiktyvi – tai buvo tik pagalba draugui, kurią suteikti spaudė aplinkiniai.
Tai, ką šiame atvirame interviu pasakė A. Pugačiova, per kelias dienas tapo tikra interneto sensacija.
Atlikėja kritikavo Rusijos valdžią ir pasmerkė kruviną karą, todėl jos žodžiai sulaukė didelio atgarsio.
Kol vieni palaikė ir pritarė, iš Maskvos jai pasigirdo kaltinimai veidmainiavimu.
Neilgai trukus, dainininkė nusprendė apie visa tai pasisakyti savo „Instagram“ paskyroje. Ji kreipėsi į sekėjus.
„Akimirksniu užklupęs noras kalbėti dingo. Ar nebūtų geriau tiesiog išgerti taurę iki galo? Geriau tiesiog išeisiu besišypsodama“, – nedaugžodžiavo ji.
Panašu, kad itin atviri pasisakymai turėjo savo kainą – viešumą, kuriame pasigirdo ne tik gražūs žodžiai, bet ir kaltinimai. Nepaisant to, atrodo, kad atlikėja dėl savo žodžių nesigaili, tačiau kurį laiką taip atvirai kalbėti nenorės.