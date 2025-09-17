Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Po audrą sukėlusio itin atviro interviu – A. Pugačiovos reakcija: „Geriau išeisiu“

2025 m. rugsėjo 17 d. 14:44
Lrytas.lt
Iš Rusijos dainininkė Ala Pugačiova (76 m.) pabėgo dar 2022 m. vasarį – tada, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą. Po daugiau nei trejų metų ji pirmą kartą davė itin atvirą interviu.
Daugiau nuotraukų (9)
Pokalbio metu ji ne tik atskleidė, kodėl paliko Rusiją, bet ir prabilo apie subyrėjusią santuoką su rusų dainininku, putinistu Filipu Kirkorovu.
Paaiškėjo, kad santuoka su juo buvo fiktyvi – tai buvo tik pagalba draugui, kurią suteikti spaudė aplinkiniai.
Tai, ką šiame atvirame interviu pasakė A. Pugačiova, per kelias dienas tapo tikra interneto sensacija.
Atlikėja kritikavo Rusijos valdžią ir pasmerkė kruviną karą, todėl jos žodžiai sulaukė didelio atgarsio.
Kol vieni palaikė ir pritarė, iš Maskvos jai pasigirdo kaltinimai veidmainiavimu.
Neilgai trukus, dainininkė nusprendė apie visa tai pasisakyti savo „Instagram“ paskyroje. Ji kreipėsi į sekėjus.
„Akimirksniu užklupęs noras kalbėti dingo. Ar nebūtų geriau tiesiog išgerti taurę iki galo? Geriau tiesiog išeisiu besišypsodama“, – nedaugžodžiavo ji.
Panašu, kad itin atviri pasisakymai turėjo savo kainą – viešumą, kuriame pasigirdo ne tik gražūs žodžiai, bet ir kaltinimai. Nepaisant to, atrodo, kad atlikėja dėl savo žodžių nesigaili, tačiau kurį laiką taip atvirai kalbėti nenorės.
Ala Pugačiovainterviureakcija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.