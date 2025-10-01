Pamela Anderson pribloškė kardinaliais išvaizdos pokyčiais

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Pamela Anderson pribloškė kardinaliais išvaizdos pokyčiais

2025 m. spalio 1 d. 09:48
Lrytas.lt
Pamela Anderson (58 m.), ilgus metus laikyta viena garsiausių blondinių, atsisakė savo legendinio įvaizdžio – aktorė tapo raudonplauke.
Daugiau nuotraukų (1)
Per karjerą ji buvo išbandžiusi įvairius atspalvius – nuo šampano ir platinos iki medaus ar karamelės, įkūnydama tokias ikoniškas roles kaip C.J. Parker seriale „Gelbėtojai“ ar „Barb Wire“.
Tačiau visai neseniai P. Anderson pristatė naują įvaizdį – šilto raudono atspalvio plaukus su laisvesne, šiek tiek netvarkinga šukuosena.
Šis pokytis – dar viena stotelė jos vis besikeičiančioje grožio kelionėje.
Ji prasidėjo 2023 m., kai Pamela mados savaitėje Paryžiuje pasirodė be makiažo – tai sukėlė netikėtą diskusijų bangą.
„Aš suprantu, kad tai nepakeis pasaulio, bet norėjau išsiųsti žinutę,“ – sakė aktorė, pridurdama, jog šiuo žingsniu norėjo įkvėpti jaunąsias merginas, tarp jų ir savo sūnų drauges bei buvusių partnerių dukras.
Nuo tada Pamela daugiausia laikosi natūralaus stiliaus – gyvena beveik be makiažo, atgaivino veganišką odos priežiūros liniją „Sonsie Skin“, o dabar nusprendė atsisakyti ir plaukų šviesinimo.
Kaip pasakoja jai artimas šaltinis, naują įvaizdį P. Anderson įkvėpė Švedijos kino legendos Gunnel Lindblom ir Bibi Andersson.
Transformaciją įgyvendino Paryžiaus kirpėjas Johnas Nolletas.
Pamela Andersonišvaizdapokyčiai
Rodyti daugiau žymių

