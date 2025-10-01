Pamela Anderson pribloškė kardinaliais išvaizdos pokyčiais

Per karjerą ji buvo išbandžiusi įvairius atspalvius – nuo šampano ir platinos iki medaus ar karamelės, įkūnydama tokias ikoniškas roles kaip C.J. Parker seriale „Gelbėtojai“ ar „Barb Wire“.
Tačiau visai neseniai P. Anderson pristatė naują įvaizdį – šilto raudono atspalvio plaukus su laisvesne, šiek tiek netvarkinga šukuosena.
Šis pokytis – dar viena stotelė jos vis besikeičiančioje grožio kelionėje.
Ji prasidėjo 2023 m., kai Pamela mados savaitėje Paryžiuje pasirodė be makiažo – tai sukėlė netikėtą diskusijų bangą.
„Aš suprantu, kad tai nepakeis pasaulio, bet norėjau išsiųsti žinutę,“ – sakė aktorė, pridurdama, jog šiuo žingsniu norėjo įkvėpti jaunąsias merginas, tarp jų ir savo sūnų drauges bei buvusių partnerių dukras.
Nuo tada Pamela daugiausia laikosi natūralaus stiliaus – gyvena beveik be makiažo, atgaivino veganišką odos priežiūros liniją „Sonsie Skin“, o dabar nusprendė atsisakyti ir plaukų šviesinimo.
Kaip pasakoja jai artimas šaltinis, naują įvaizdį P. Anderson įkvėpė Švedijos kino legendos Gunnel Lindblom ir Bibi Andersson.
Transformaciją įgyvendino Paryžiaus kirpėjas Johnas Nolletas.
Pamela Anderson
