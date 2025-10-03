Lrytas Premium prenumerata tik
Su virš 1000 vyrų permiegojusiai „OnlyFans“ žvaigždei – anytos kirčiai: nesutaria dėl pribloškiančių turtų

2025 m. spalio 3 d. 13:20
Lrytas.lt
Provokuojančiu turiniu išgarsėjusi ir per 12 valandų su 1057 vyrais permiegojusi Bonnie Blue, kurios tikrasis vardas Tia Billinger, šiandien tituluojama viena ryškiausių ir daugiausiai uždirbančių „OnlyFans“ kūrėjų. Jos turto vertė siekia maždaug 45 mln. dolerių. Tačiau už blizgančio įvaizdžio slypi audringa asmeninė drama – 26-erių pornožvaigždė jau dvejus metus yra skyrybų procese su savo pirmąja meile, vyru Oliveriu Davidsonu, su kuriuo susituokė būdami vos 22-ejų.
Viešėdama „LBC“ eteryje Blue atskleidė, kad jų santykiai subyrėjo natūraliai.
„Mes tiesiog išsiskyrėme. Nieko blogo nenutiko, tiesiog natūraliai pasukome skirtingais keliais. Manau, daugybei porų taip nutinka, bet jos, turėdamos penkerių ar dešimties metų prisiminimus, lieka kartu arba galvoja, kad taip reikia. Dauguma porų iš tiesų nebūna labai laimingos,“ – sakė ji.
Vis dėlto Davidsonų šeimai tokia versija atrodo pernelyg graži. Oliverio mama Gill Davidson viešai prabilo apie tai, kad jos sūnui sąmoningai užkertamas kelias gauti dalį turto, kurį jis esą padėjo sukurti.
„Mano sūnus nebėra tų, kuriems atlyginama, sąraše. Tia ir jos komanda jį išmetė ir, panašu, jis neturi teisės į nė centą jos turto,“ – „Daily Mail“ sakė G. Davidson.
Anot jos, Bonnie Blue aiškiai parodė, kad visa veikla yra tik jos nuopelnas.
„Jam buvo pasakyta, kad jis neturi jokios finansinės teisės, nes tai jos kūnas ir viską ji daro pati. Tia tiesiog jį išmetė“, – teigė ji.
Moteris taip pat neslėpė džiaugsmo, kad sūnaus santuoka artėja prie pabaigos:
„Džiaugsimės, kai ja pagaliau atsikratysime. Viskas sukasi tik apie ją. Ji valdinga ir manipuliatyvi,“ – rėžė ji.
Vis dėlto, panašu, kad Oliverio indėlis išties egzistavo.
„Channel 4“ dokumentikoje „1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story“ pati Blue pripažino, kad vyras buvo „neįtikėtinai palaikantis“, kai ji metė darbą įdarbinimo srityje ir ryžosi pradėti veiklą „OnlyFans“.
„Jis suteikė man pasitikėjimo pradėti šią veiklą,“ – yra sakiusi ji.
Dar daugiau – Bonnie neseniai tinklalaidėje „Bad Friends“ teigė, kad Oliveris vis dar prisideda prie kūrybos.
„Jis dirba kartu su manimi. Padeda kūrybinėje pusėje, filmuoja“, – teigė ji.
