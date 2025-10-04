Lrytas Premium prenumerata tik
Paaiškėjo, kas įsigijo prabangius B. Pitto namus Los Andžele: paklojo septynženklę sumą

2025 m. spalio 4 d. 11:34
Lrytas.lt
Aktorius Bradas Pittas oficialiai atsisveikino su vienu iš savo nekilnojamojo turto objektų – Holivudo garsenybė užbaigė sandorį dėl namo Los Andželo apylinkėse, kurio nuosavybės dokumentai dabar priklauso Austinui Butleriui.
Nekilnojamojo turto šaltiniai TMZ pasakojo, kad A. Butleris įsigijo buvusią B. Pitto rezidenciją Los Felize – 3 miegamųjų ir 2 vonios kambarių namą.
Sandoris buvo užbaigtas praėjusį penktadienį, po to, kai praėjusį mėnesį buvo sudaryta preliminari sutartis, kuri nėra vieša.
Pranešama, jog A. Butleris už namą sumokėjo įspūdingus 5,2 mln. JAV dolerių – tai tikrai gera kaina, palyginti su suma, kurią už šį istorinį būstą buvo paklojęs B. Pittas.
Dar praėjusį mėnesį buvo skelbta, kad „Oskaro“ laureatas parduoda savo Los Andželo namą vos po dvejų metų nuo jo įsigijimo už 5,5 mln. JAV dolerių.
Atrodė, jog B. Pittas buvo nusiteikęs greitai atsikratyti šio turto, ypač po to, kai vasarą į namą buvo įsilaužta ir jis nusiaubtas.
Dėl pardavimo kreiptasi į „Carolwood Estates“ agentus Jonathaną Mogharrabį ir Marci Kays, tačiau jie atsisakė komentuoti sandorį.
Tuo tarpu B. Pittas jau spėjo įsigyti kitą būstą – 12 mln. JAV dolerių vertės namą Los Andžele iš grupės „The Killers“ gitaristo Dave’o Keuningo. 
Bradas Pittas

