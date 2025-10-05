Susižadėjo buvusi merginų grupės „Little Mix“ narė Jesy Nelson: išrinktasis – beveik dešimtmečiu jaunesnis

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. spalio 5 d.
Jesy Nelson – buvusi „Little Mix“ narė – paskelbė apie sužadėtuves su savo mylimuoju Zionu Fosteriu praėjus vos keturiems mėnesiams po to, kai pora susilaukė dvynių.
34-erių dainininkė pasidalijo jautria nuotrauka, kurioje demonstruoja spindintį sužadėtuvių žiedą. 26-erių Zionas pasipiršo romantiškos išvykos į paplūdimį metu, kai leidosi saulė.
Prie kadro Jesy pridėjo trumpą tekstą: „Ką tik susižadėjau su savo geriausiu draugu.“
Jesy ir Zion pradėjo susitikinėti 2022-ųjų sausį, jų santykiai buvo kupini išsiskyrimų ir susitaikymų.
Gegužę jie tapo dviejų mergaičių – Ocean Jade ir Story Monroe – tėvais. Mažylės gimė vos 31 neštumo savaitę dėl Jesy diagnozuoto retai pasitaikančio dvynių–dvynių transfuzijos sindromo. Iš pradžių jos buvo gydomos naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje.
Atvirame pasidalijime su gerbėjais Jesy apibūdino tą patirtį kaip „labiausiai gąsdinančią ir širdį draskančią“.
„Kaip mama tiesiog nori apkabinti savo kūdikius, kai jie verkia, bet negali dėl daugybės laidų, vamzdelių ir aparatų aplink“, – yra sakiusi ji.
Zionas, kilęs iš Pietų Londono, augo nigeriečių šeimoje. Jį įkvėpė evangelinė muzika, o vėliau – repo atlikėjai, tokie kaip Chrisas Brownas, Lil Wayne ir Usheris. Muzikos kelią jis pradėjo įrašinėdamas kūrinius ir dalindamasis jais „SoundCloud“.
