Sunkia liga serganti Celine Dion po ilgo laiko pasirodė viešumoje

Žinoma moteris mėgavosi muzika su trimis savo sūnumis – 24 metų René-Charlesu bei 14-mečiais dvyniais Nelsonu ir Eddy, rašo užsienio people.com.
Koncertas vyko „Allegiant“ stadione, kur „The Beatles“ legenda tęsia savo turą „Got Back Tour“. Céline, vilkėjusi juodą golfą ir skrybėlę, buvo nufilmuota plojanti, šypsodamasi ir džiaugsmingai keldama rankas į orą – akivaizdžiai mėgaudamasi P. McCartney pasirodymu.
Tai – vienas iš nedaugelio viešų C. Dion pasirodymų nuo tada, kai 2022 m. rugpjūtį jai buvo diagnozuotas standaus žmogaus sindromas – reta autoimuninė ir neurologinė liga, sukelianti skausmingus raumenų spazmus bei apsunkinanti vaikščiojimą ir kvėpavimą.
Vis dėlto Céline vis dar randa jėgų pasirodyti muzikiniuose renginiuose. Birželį ji taip pat buvo pastebėta tame pačiame stadione per „Coldplay“ koncertą, kur Chrisas Martinas netikėtai jai skyrė dainą.
„Céline, mano gražioji sese. Tu verti mano širdį plakti ir vėl, iš toli ir arti – tu tikra superžvaigždė. Pagerbkime legendinę C. Dion, mes tave mylime!“ – sakė C.Martinas, kai ekranuose pasirodė C. Dion veidas.
Emocingas momentas ir publikos ovacijos pravirkdė „My Heart Will Go On“ atlikėją. Po koncerto ji socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, vadindama vakarą „neužmirštamu“.
„Mano širdis vis dar dainuoja! Didelis ačiū grupei ir jų nuostabiai komandai už šilumą ir svetingumą – tai buvo fantastiška“, – džiaugėsi ji.
Céline atviravo, kad būtent sūnūs yra jos didžiausia stiprybė kovoje su liga.
„Buvo laikas, kai vos galėjau paeiti ir jaučiau, kad nebegyvenu. Mano vaikai tai pastebėjo. Pagalvojau: jie jau neteko tėvo – nenoriu, kad bijotų dėl manęs. Pasakiau jiems: „Jūs netekote tėčio, bet mama neserga mirtina liga. Aš turiu būklę, su kuria tiesiog turėsiu išmokti gyventi“, – yra kalbejusi ji.
C. Dion ir jos trys sūnūs – René-Charles, Nelson ir Eddy – vis dar gyvena Las Vegase. Nors dainininkė retai pasirodo viešumoje, jos šypsena ir dvasios stiprybė įkvepia milijonus gerbėjų visame pasaulyje.
Celine DionKoncertasLiga
Rodyti daugiau žymių