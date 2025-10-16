Atskleista aktorės Diane Keaton mirties priežastis

Tai žiniasklaidai patvirtino jos artimieji. Oskaro laureatės šeima išplatino pranešimą, kuriame nurodyta, kad aktorė mirė nuo pneumonijos, ir išreiškė dėkingumą už visuomenės paramą bei užuojautą.
„Keatonų šeima yra be galo dėkinga už nepaprastus meilės ir palaikymo žodžius, kuriuos pastarosiomis dienomis gavo dėl jų mylimos Diane, išėjusios spalio 11-ąją dėl plaučių uždegimo.
Ji mylėjo gyvūnus ir visada nuoširdžiai rėmė benamių bendruomenę. Todėl aukos vietos maisto bankams ar gyvūnų prieglaudoms būtų gražiausia duoklė jos atminimui“, – rašoma šeimos pranešime.
Artimas aktorei šaltinis People.com sakė, kad jos sveikata pablogėjo staiga, o tai buvo „skausminga visiems, kurie ją mylėjo“.
„Jos mirtis buvo netikėta — ypač tokiai stipriai ir gyvybingai moteriai,“ — pridūrė jis.
Diane Keaton išgarsėjo septintajame dešimtmetyje, suvaidinusi legendiniuose „Krikštatėvio“ filmuose ir bendradarbiaudama su režisieriumi Woody Allenu. 1977 m. ji laimėjo Oskarą už geriausią moters vaidmenį filme „Annie Hall“.