Susižadėjo buvęs „Maneskin“ lyderis Damiano David ir jo išrinktoji Dove Cameron

2025 m. spalio 30 d. 12:03
Lrytas.lt
Grupės „Maneskin“ buvęs lyderis Damiano Davidas (26 m.) ir žinoma dainininkė, aktorė Dove Cameron (29 m.) gyvena pakiliomis emocijomis – pora nusprendė žengti rimtą žingsnį savo santykiuose ir susižadėjo.
Kaip skelbė „PageSix“, jiedu susitikėja jau dvejus metus.
TMZ teigimu, antradienį pora buvo pastebėta Sidnėjuje, Australijoje. Akyliausi ant D. Cameron rankos pastebėjo didžiulį deimantinį žiedą.
Kol kas poros atstovai spaudai neatsakė į užklausas dėl komentaro.
Vis dėlto, TMZ praneša, kad spindintis papuošalas iš tiesų yra sužadėtuvių žiedas.
Anksčiau šį mėnesį aktorė negalėjo sulaikyti emocijų kalbėdama apie savo santykius su grupės „Maneskin“ lyderiu.
Švęsdama jų pažinties metines, ji pasidalijo jautriu įrašu „Instagram“ tinkle.
„Geriausi dveji mano gyvenimo metai. Bent kartą per savaitę pravirkstu, nes gyvenimas tapo toks gražus, kai tu jame esi.
Myliu tave taip, kaip žodžiais neįmanoma išreikšti, bet niekada nenustosiu bandžiusi. Su metinėmis, mano meile“, – rašė ji prie nuotraukų, kuriose įsiamžinusi su David.
