Mergvakaryje Victoria Beckham kaip reikiant atsipalaidavo: pasaulis tokią ją matė seniai

2025 m. lapkričio 9 d. 13:20
Netrukus susituoks modelis Holi Ramsau ir olimpinis čempionas, plaukikas Adamas Peaty. Prieš pat jų vestuves buvo surengtas linksmas mergvakaris „Soho Farmhouse“ komplekse, kuriame kaip reikiant atsipalaidavo dizainerė ir verslininkė Victoria Beckham.
Tokios V.Beckham pasaulis dar nematė: pagaliau jos veidas spinduliavo plačia šypsena. Pastaruoju metu nuotraukose gerbėjai mato tik rimtį.
51-erių mados dizainerė socialiniuose tinkluose pasidalijo keliomis nuotraukomis iš smagaus „mergaičių vakaro“, kuriame ji pozavo su būsima nuotaka.
Įrašuose Victoria atrodė atsipalaidavusi ir netgi trumpam sugrįžo prie dainavimo – ji kartu su Holi ir kitomis viešniomis sudalyvavo karaokės vakarėlyje.
Beckhamų ir Ramsay šeimas sieja artima draugystė.
Praėjusią savaitę Victoria turėjo ir daugiau priežasčių švęsti – ji palaikė savo vyrą Davidą Beckhamą (50 m.), kuris pagaliau buvo apdovanotas riterio titulu už nuopelnus sportui ir labdarai.
 
