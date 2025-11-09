Mergvakaryje Victoria Beckham kaip reikiant atsipalaidavo: pasaulis tokią ją matė seniai

Tokios V.Beckham pasaulis dar nematė: pagaliau jos veidas spinduliavo plačia šypsena. Pastaruoju metu nuotraukose gerbėjai mato tik rimtį.
51-erių mados dizainerė socialiniuose tinkluose pasidalijo keliomis nuotraukomis iš smagaus „mergaičių vakaro“, kuriame ji pozavo su būsima nuotaka.
Įrašuose Victoria atrodė atsipalaidavusi ir netgi trumpam sugrįžo prie dainavimo – ji kartu su Holi ir kitomis viešniomis sudalyvavo karaokės vakarėlyje.
Beckhamų ir Ramsay šeimas sieja artima draugystė.
Praėjusią savaitę Victoria turėjo ir daugiau priežasčių švęsti – ji palaikė savo vyrą Davidą Beckhamą (50 m.), kuris pagaliau buvo apdovanotas riterio titulu už nuopelnus sportui ir labdarai.