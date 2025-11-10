Popžvaigždės Dua Lipos ir jos sužadėtinio Callumo Turnerio pažintis – verta filmo scenarijaus

Dabar pora atrodo įsimylėjusi labiau nei bet kada anksčiau, o jų laime džiaugiasi ir gerbėjai.
Tačiau mažai kas žino, kad pirmoji jųdviejų pažintis buvo verta filmo scenarijaus. Apie ją neseniai prabilo pats C. Turneris.
Kalbėdamasis su „The Sunday Times“, C. Turneris pasakojo, kad jis su Dua Lipa susitiko bendro draugo gimtadienio vakarėlyje Los Andžele, skelbė „People“.
Tada jie kartu mėgavosi gėrimais, kol po akimirkos suprato, kad juos sieja kur kas daugiau, nei buvo galima pagalvoti.
„Sėdėjome vienas šalia kito ir supratome, kad abu skaitome tą pačią knygą – tai beprotiška.
Ji vadinasi „Trust“, o aš kaip tik buvau baigęs pirmą skyrių. Pasakiau jai apie tai, o ji pažiūrėjo į mane ir sako: „Aš irgi ką tik baigiau pirmą skyrių.“ Tada aš sakau: „Vadinasi, mes toje pačioje vietoje“, – leidiniui pasakojo C. Turneris.
Pasak C. Turnerio, tas momentas buvo tarsi scena iš Holivudo filmo.
„Filmo versijoje aš pakeliu akis į dangų ir sakau: „Girdžiu tave. Suprantu. Ženklai aiškūs, nesijaudink.“ Ir tai iš tiesų buvo ta pirmoji akimirka“, – sakė jis.
Primename, kad kalbos apie C. Turnerio ir Dua Lipos romaną pasklido 2024 m. sausį, kai juos pastebėjo kartu po serialo „Masters of the Air“ premjeros Londone.
Tų pačių metų pabaigoje pora buvo pastebėta „Sushi Park“ restorane Los Andžele, kur jie pasibučiavo.
Vėliau jie kartu pasirodė ant „Met Gala 2025“ raudonojo kilimo.
2025 m. pradžioje Dua Lipa, kalbėdamasi su „British Vogue“, patvirtino kalbas apie sužadėtuves.
„Taip, mes susižadėję. Tai labai jaudina. Šis sprendimas senti kartu, kurti gyvenimą ir, nežinau, būti geriausiais draugais amžinai – tai ypatingas jausmas“, – kalbėjo ji.
Dua LipaSužadėtuvėsVestuvės
Rodyti daugiau žymių