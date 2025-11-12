Už Atlanto – skaudi nelaimė: mįslingomis aplinkybėmis žuvo populiarus turinio kūrėjas

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

2025 m. lapkričio 12 d. 17:36
Kalifornijoje gyvenęs socialinių tinklų žvaigždė ir maisto kūrėjas Michaelas Duarte'as, internete žinomas kaip „Foodwithbearhands“, mirė lapkričio 8 dieną, praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių metinių.
Nors mirties priežastis dar neatskleista, žiniasklaidoje teigiama, kad jis žuvo „siaubingoje, netikėtoje nelaimėje“ Teksase, kur tuo metu keliavo.
Apie influencerio mirtį pranešė jo talentų agentūra „Alooma Media Group“, išplatindama jausmingą pareiškimą.
„Su didžiuliu liūdesiu dalijamės žinia apie mūsų brangaus kliento ir draugo Michaelo Duarte'o netektį.
Jis buvo ištikimas partneris, patikimas bendradarbis ir, svarbiausia, nuostabus žmogus.
Jo aistra, profesionalumas ir kūrybiškumas paliko neišdildomą pėdsaką tiek mūsų komandoje, tiek tarp visų, kurie turėjo privilegiją su juo dirbti“, – rašė kolegos.
Siekiant padėti M. Duarte'ų šeimai, buvo sukurta „GoFundMe“ aukų platforma, skirta padengti laidotuvių išlaidas ir pargabenti jo kūną į Kaliforniją, rašo dailymail.com.
Iki šiol aukų suma jau viršijo 61 tūkst. JAV dolerių.
Michaelas buvo itin populiarus „Instagram“ – jo paskyrą sekė beveik milijonas žmonių.
Jis pradėjo kurti maisto vaizdo įrašus pandemijos metu, iš pradžių tai buvo jo pomėgis, o vėliau tai tapo verslu ir gyvenimo pašaukimu.
„Per karantiną pradėjau kurti vaizdo įrašus su maistu – pirmasis buvo su mano dukra. Suvokiau, kad šis kūrybinis procesas man teikia tikrą laimę.
Su laiku pamačiau, kad tai ne tik hobis – tai gali tapti kažkuo didesniu nei aš pats,“ – rašė jis. Šiuo metu vyro gedi jo žmona Jessica ir jų maža dukra Oakley.
