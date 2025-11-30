Dingusi 31-erių influencerė rasta negyva: kūnas – užsienyje, o paskutinės žinutės kelia šiurpą

Kaip skelbia Austrijos leidinys „Kronen Zeitung“, tyrėjai teigia, kad moters buvęs 31-erių vaikinas prisipažino ją nužudęs ir pats nuvedė pareigūnus į mišką, kur lagamine buvo paslėpęs kūną.
S. Pieper dingo lapkričio 23 d., kai po kalėdinio vakarėlio grįžo į namus. Policijos pareigūnų duomenimis, moteris iš taksi išlipo kartu su drauge, tačiau artimieji sunerimo, kai ji nepasirodė suplanuotoje fotosesijoje ir nebebuvo pasiekiama.
Policija patvirtino, kad influencerė laikoma dingusia, o vėliau buvo suimtas ir jos buvęs vaikinas – įtariant, kad jis susijęs su moters dingimu.
Pareigūnai nurodė, kad vyras kelis kartus automobiliu vyko į Slovėniją, o tyrėjams nepavyko su juo susisiekti.
Lapkričio 24-osios vakarą Slovėnijos policija pranešė radusi užsiliepsnojusį automobilį kazino aikštelėje netoli sienos. Paaiškėjo, kad tai – įtariamojo transporto priemonė. Vyras buvo rastas visai netoli degančio automobilio ir suimtas. Austrija paprašė jį išduoti.
Po sulaikymo pradėta plataus masto paieška – pasitelkti dronai ir paieškos šunys. Vėliau vyras prisipažino nužudęs savo buvusią partnerę ir nuvedė policiją į miško vietovę, kur, kaip paaiškėjo, buvo paslėptas jos kūnas.
„Jos kūnas buvo rastas Slovėnijoje“, – teigė policijos atstovas.
Pareigūnai taip pat patvirtino, kad įtariamasis prisipažino dėl įvykdyto nusikaltimo. Be to, buvo suimti dar du vyrai, įtariami padėję slėpti kūną.
Vietos žiniasklaida skelbia, kad S. Pieper prieš mirtį dar spėjo išsiųsti žinutę draugei, pranešdama, jog saugiai grįžo namo. Tačiau netrukus nusiuntė kitą žinutę – esą girdėjo, kad kažkas yra jos laiptinėje.
Kaimynai, anot žiniasklaidos, tą vakarą girdėjo barnį ir, kaip teigiama, matė jos buvusį vaikiną.