Netikėta žinia: Catherine Middleton liepta pasikeisti vardą

Regis, prašymą pasikeisti vardą C. Middleton buvo gavusi jau anksčiau, tačiau ji to taip ir nepadarė, skelbė thelist.com.
Kaip princas Harry rašė savo atviroje memuarų knygoje „Spare“, karalius Karolis III ir Camilla manė, jog būtų gera idėja Catherine vardą rašyti su „K“, o ne su „C“.
„Jau buvo du karališkieji monogramų ženklai su raide C ir karūna viršuje: Charlesas (karalius Karolis) ir Camilla. Būtų pernelyg painu turėti dar vieną. Jie pasiūlė rašyti Katherine su K“, – aiškino jis.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Akivaizdu, kad Velso princesė šią idėją atmetė.
Šią istoriją patvirtino ir Christopheris Andersenas savo knygoje „Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen“.
Susiję straipsniai
Karališkosios šeimos ekspertas teigė, kad šis pasiūlymas labai supykdė jos vyrą princą Williamą.
„Jis pasakė savo tėvui, kad toks prašymas buvo ne kas kita kaip įžeidimas – ne tik Catherine, bet ir visai jos šeimai.
Keistas pasiūlymas, kad „Catherine“ taptų „Katherine“ vien tam, kad įtiktų Charlesui ir Camillai, buvo greitai atmestas“, – aiškino vyras.
Autorius taip pat tvirtino, kad tarp Catherine ir Camillos dar ilgai po šio incidento tvyrojo įtampa, o karalienė nevengė kandžių pastabų vos į karališkąją šeimą įžengusiai Velso princesei.
Vienas rūmų darbuotojas įtarė, kad Camilla Catherine laikė savo konkurente.
„Galbūt ji jautė grėsmę iš Catherine, o gal labiau iš Williamo ir Catherine kaip komandos“, – svarstė jis.
Laimei, dabar, panašu, kad Catherine Middleton ir Camilla sieja glaudus ryšys.