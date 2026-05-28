Kraupi tragedija: avarijos metu žuvo garsi 26-erių nuomonės formuotoja

2026 m. gegužės 28 d. 17:02
Lrytas.lt
Ukrainoje – skaudi tragedija. Kraupios avarijos metu žuvo garsi „TikTok“ kūrėja, žinoma Vikunciy pseudonimu.
Beveik 700 tūkst. sekėjų auditoriją turėjusios vos 26-erių moters gyvybė užgeso kelyje Kyjivas–Odesa.
Pasak socialiniuose tinkluose pasirodžiusių pranešimų, nelaimė įvyko, kai „Porsche Cayenne“ automobilis dideliu greičiu išlėkė iš kelio ir rėžėsi į betoninį atitvarą.
Dėl smūgio transporto priemonė akimirksniu užsiliepsnojo ir buvo visiškai sunaikinta. Į įvykio vietą atvykę gelbėtojai automobilyje rado dviejų žuvusių moterų kūnus.

Prieš pat tragediją Vikunciy buvo pasidalijusi paskutiniu vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, kuriame minėjo apie techninius automobilio rato gedimus kelionės metu.
Pareigūnai šiuo metu aiškinasi visas nelaimės aplinkybes ir nustato tikslias jos priežastis.
