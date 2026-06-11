Iš B. Gateso – netikėtas prisipažinimas: apie jo romanus žinojęs J. Epsteinas jį šantažavo

J. Epsteinas žinojo apie B. Gateso nesantuokinius romanus ir naudojosi šia informacija kaip svertu prieš jį, savanoriškai duodamas parodymus JAV Atstovų Rūmų priežiūros komitetui trečiadienį sakė 70-metis B. Gatesas. Jis tvirtino, kad J. Epsteinas taip pat bandė priversti jį atnaujinti ryšius, tačiau šis bandymas buvo nesėkmingas.
„Nors jis galbūt ir siekė puoselėti asmeninius santykius, manęs tai niekada nedomino ir aš niekada neatsakiau tuo pačiu“, – kalbėjo milijardierius.
Iš anksto parengtame pareiškime, kurį cituoja kelios JAV žiniasklaidos priemonės, B. Gatesas pažymėjo, kad susipažino su J. Epsteinu 2011 m., tačiau 2014 m. nutraukė ryšius, nes J. Epsteinas iš pradžių žadėjo pritraukti milijardines aukas pasauliniams sveikatos projektams, bet šis pažadas taip ir nebuvo ištesėtas.
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„Jei laikas, kurį praleidau su J. Epsteinu, suteikė jam bent kiek patikimumo, aš labai apgailestauju“, – sakoma B. Gateso pareiškime.
Posėdis vyko už uždarų durų ir nebuvo filmuojamas. JAV Atstovų Rūmų priežiūros komitetui pavesta tirti finansininko J. Epsteino, kuris 2019 m. mirė kalėjime, išnaudojimo tinklą.
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Šis Niujorko multimilijonierius vadovavo išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo daugybė moterų ir nepilnamečių. Sakoma, kad J. Epsteinas kelerius metus ir pats išnaudojo nepilnamečius.
Pranešama, kad B. Gatesas pripažino, jog pažintis su J. Epsteinu buvo „didelė vertinimo klaida“. Jis pabrėžė, kad niekada nematė jokio nusikalstamo elgesio.
„Niekada nesilankiau jo saloje, jo rančoje ar jo namuose Floridoje. Niekada niekam nepadariau skriaudos“, – tikino jis.