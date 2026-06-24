Dua Lipa paviešino beveik 2 milijonus kainavusių vestuvių akimirkas: gerbėjai eina iš proto

Nors pora iki šiol asmeninį gyvenimą stengėsi laikyti atokiau nuo viešumos, šįkart ypatingomis akimirkomis nusprendė pasidalyti su gerbėjais.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai viešumoje pasirodė pirmosios nuotraukos iš poros civilinės santuokos ceremonijos Londone, pati dainininkė socialiniuose tinkluose paviešino asmeninius vestuvių kadrus.
„Instagram“ paskyroje ji iš pradžių paskelbė nuotraukas iš vestuvių ir prie jų paliko tik trumpą įrašą – vestuvių datą: „31.05.2026“.
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Kadruose Dua Lipa matoma besibučiuojanti su vyru, susikibusi su juo už rankų ir pozuojanti ypatingai progai sukurta apranga.
Dainininkė vilkėjo specialiai jai kurtą mados namų „Schiaparelli Haute Couture“ įvaizdį, kuris, kaip skelbiama, buvo įkvėptas legendinės Biancos Jagger vestuvinės aprangos.
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Vis dėlto tuo viskas nesibaigė.
Netrukus Dua Lipa pasidalijo dar vienu įrašu, kuris sulaukė ne mažesnio dėmesio. Prie romantiškų kadrų ji parašė vos du žodžius – „Ponas ir ponia“.
Nuotraukų karuselėje gerbėjai galėjo išvysti ne tik jaunavedžių fotosesijos akimirkas, bet ir daugiau detalių iš įspūdingos vestuvių šventės.
Tiesa, vestuvių istorija neapsiribojo vien jaukia civiline ceremonija Londone.
Kaip jau buvo skelbta anksčiau, po oficialios santuokos Dua Lipa ir Callumas Turneris dar kartą vienas kitam ištarė „taip“ Italijoje, kur surengė kur kas didesnę ir prabangesnę šventę artimiausiems žmonėms.
Užsienio žiniasklaidos duomenimis, vakarėlis tęsėsi iki pat paryčių – svečiai linksminosi maždaug iki 6 valandos ryto. Skelbiama, kad visos vestuvių iškilmės galėjo kainuoti apie 1,5 mln. svarų sterlingų (apie 1,73 mln. eurų).
Pranešama, kad pora nepagailėjo lėšų nei šventės vietai, nei detalėms, o ypatinga diena buvo suplanuota taip, kad joje netrūktų nei privatumo, nei išskirtinės atmosferos.
Todėl naujausiose Dua Lipos pasidalytose nuotraukose gerbėjai galėjo išvysti ne tik romantiškus jaunavedžių kadrus, bet ir dalelę įspūdingos šventės užkulisių.
Abu įrašai socialiniuose tinkluose sulaukė milžiniško dėmesio – juos pamėgo dešimtys milijonų sekėjų, o komentarų skiltis užtvindė tūkstančiai sveikinimų.
„Sveikinimai jums abiems“, „Patys mieliausi“, „Esu be žado – viskas neįtikėtinai gražu. O ta suknelė!“, „Pati gražiausia nuotaka“, – paviešintas vestuvių akimirkas tokiais žodžiais palydėjo gerbėjai.
Apie poros santykius pirmą kartą imta kalbėti 2024-ųjų pradžioje, o sužadėtuves jie patvirtino 2025 metų vasarą.
„Taip, mes susižadėję. Tai labai jaudina“, – anksčiau britų leidiniui „Vogue“ sakė Dua Lipa.
Dainininkė yra pasakojusi, kad sužadėtuvių žiedą Callumas kūrė pasitaręs su jos seserimis ir artimiausiomis draugėmis.
„Esu juo apsėsta. Jis labai atspindi mane. Smagu žinoti, kad žmogus, su kuriuo planuoji praleisti visą gyvenimą, tave taip gerai pažįsta“, – kalbėjo ji.
Anksčiau atlikėja taip pat yra sakiusi, kad niekada nebuvo iš tų moterų, kurios nuo vaikystės svajojo apie vestuves.
„Sprendimas kartu pasenti, kurti gyvenimą ir būti geriausiais draugais amžinai – tai labai ypatingas jausmas“, – yra sakiusi ji.