Paviešinta naujausia žinia apie agresyvų vėžį pranešusio Jeremy`io Clarksono būklę

66-erių televizijos laidų vedėjas patvirtino, kad kontroliniai tyrimai, atlikti prieš maždaug du mėnesius, neberodė jokių vėžio požymių.
„Be jokios abejonės, esu laimingiausias žmogus pasaulyje“, – sakė J. Clarksonas.
Pasak jo, liga buvo agresyvi, tačiau anksti diagnozuota, todėl gydymas buvo sėkmingas. Jis pabrėžė, kad ankstyvas ištyrimas buvo lemiamas veiksnys, leidęs išvengti ligos išplitimo į kitus organus, rašo BBC.
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Socialiniame tinkle „Instagram“ jis taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame su jam būdingu humoru pasakė: „Jūs turbūt pastebėjote, kad aš nemiręs.“
Jis paaiškino, kad jaučiasi gerai būtent todėl, kad vėžys buvo nustatytas anksti, ir paragino vyrus reguliariai tikrintis sveikatą.
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J. Clarksonas teigė, kad po gydymo jam atliekami reguliarūs kraujo tyrimai, o gydytojai vis dar stebi galimą ligos atsinaujinimo riziką, kuri, jo teigimu, siekia apie 40 proc.
Savo pasakojime jis taip pat atskleidė, kad ligos laikotarpis buvo įtrauktas į jo laidos „Clarkson’s Farm“ siužetą. Vienoje serijoje jis buvo rodomas ligoninėje ir pripažino, kad nežino, ar dalyvaus kito sezono filmavimuose.
Be vėžio diagnozės, J. Clarksonas pastaraisiais metais susidūrė ir su kitomis sveikatos problemomis – 2024 m. jam buvo atlikta širdies procedūra, kurios metu įstatyti stentai, siekiant sumažinti infarkto riziką.
Nepaisant visų išbandymų, jis teigia dabar koncentruojantis į sveikimą ir ragina kitus žmones nelaukti simptomų, o reguliariai tikrintis sveikatą.