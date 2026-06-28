ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Atskleistas vienas Catherine Middleton įprotis, padedantis išlaikyti nepriekaištingą figūrą

2026 m. birželio 28 d. 09:25
Lrytas.lt
Ištikimiausi Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos gerbėjai žino, kad Velso princesė Catherine Middleton (44 m.) yra didelė sporto entuziastė ir niekada nepraleidžia progos įsitraukti į sportinius iššūkius savo oficialių vizitų metu. Dabar atskleistas princesės pamėgtas pratimas, padedantis jai išlaikyti idealią figūrą.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip skelbė „The Mirror“, Catherine yra pamėgusi jėgos ir ištvermės treniruočių programą, kuri padeda jai palaikyti puikią fizinę formą.
Tai – visame pasaulyje paplitusi „CrossFit“ programa, kurioje derinami jėgos ir ištvermės pratimai.
Šios treniruotės apima įvairias sporto šakas tam, kad kūnas būtų lavinamas visapusiškai. Beje, pati programa yra lengvai pritaikoma bet kokio fizinio pasirengimo žmogui.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Paprastai ji apima įvairius intensyvius kūno svorio pratimus kartu su jėgos treniruotėmis naudojant įvairių tipų svarmenis.
Sportas C. Middleton yra itin svarbi gyvenimo dalis – sklinda kalbos, kad princesė taip pat mėgsta jogą, važinėjimą dviračiu ir kasdienį bėgimą.
Susiję straipsniai
Po apdovanojimų ceremonijos – audra internete: V. Putino ir aktorės romantiška akimirka sukėlė audringas reakcijas

Po apdovanojimų ceremonijos – audra internete: V. Putino ir aktorės romantiška akimirka sukėlė audringas reakcijas (4)

Sunkiai sergančiai Norvegijos princesei atlikta plaučių transplantacija

Sunkiai sergančiai Norvegijos princesei atlikta plaučių transplantacija

Karališkame renginyje Catherine Middleton įvaizdis sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas nutiko

Karališkame renginyje Catherine Middleton įvaizdis sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas nutiko (2)

Iš tiesų, sportą dievina visa C. Middleton šeima – kartu su princu Williamu jiedu įskiepijo šį požiūrį savo vaikams – George’ui, Charlotte ir Louisui.
Studijų laikais Catherine taip pat buvo tiek ledo ritulio, tiek teniso draugijų narė. Tapusi karališkosios šeimos nare, Catherine meilė sportui atsispindėjo ir jos prisiimtuose vaidmenyse.
2022 m. pradžioje ji tapo Jungtinės Karalystės regbio sąjungos ir Regbio lygos globėja – šias pareigas anksčiau ėjo princas Harry, prieš pasitraukdamas iš karališkosios šeimos.
Catherine taip pat yra „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ globėja, todėl ji yra dažnas svečias karališkoje ložėje kasmetiniame Vimbldono teniso čempionate.
Šį vaidmenį ji perėmė iš velionės karalienės Elizabeth II 2016 metais.
Kate MiddletonSportasSveikata
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.