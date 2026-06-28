Atskleistas vienas Catherine Middleton įprotis, padedantis išlaikyti nepriekaištingą figūrą

Kaip skelbė „The Mirror“, Catherine yra pamėgusi jėgos ir ištvermės treniruočių programą, kuri padeda jai palaikyti puikią fizinę formą.
Tai – visame pasaulyje paplitusi „CrossFit“ programa, kurioje derinami jėgos ir ištvermės pratimai.
Šios treniruotės apima įvairias sporto šakas tam, kad kūnas būtų lavinamas visapusiškai. Beje, pati programa yra lengvai pritaikoma bet kokio fizinio pasirengimo žmogui.
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Paprastai ji apima įvairius intensyvius kūno svorio pratimus kartu su jėgos treniruotėmis naudojant įvairių tipų svarmenis.
Sportas C. Middleton yra itin svarbi gyvenimo dalis – sklinda kalbos, kad princesė taip pat mėgsta jogą, važinėjimą dviračiu ir kasdienį bėgimą.
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Iš tiesų, sportą dievina visa C. Middleton šeima – kartu su princu Williamu jiedu įskiepijo šį požiūrį savo vaikams – George’ui, Charlotte ir Louisui.
Studijų laikais Catherine taip pat buvo tiek ledo ritulio, tiek teniso draugijų narė. Tapusi karališkosios šeimos nare, Catherine meilė sportui atsispindėjo ir jos prisiimtuose vaidmenyse.
2022 m. pradžioje ji tapo Jungtinės Karalystės regbio sąjungos ir Regbio lygos globėja – šias pareigas anksčiau ėjo princas Harry, prieš pasitraukdamas iš karališkosios šeimos.
Catherine taip pat yra „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ globėja, todėl ji yra dažnas svečias karališkoje ložėje kasmetiniame Vimbldono teniso čempionate.
Šį vaidmenį ji perėmė iš velionės karalienės Elizabeth II 2016 metais.
Kate MiddletonSportasSveikata
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