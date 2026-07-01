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Princui Williamui – stebinantis naujas statusas

2026 m. liepos 1 d. 12:43
44 metų princas Williamas, kaip teigiama, oficialiai tapo milijardieriumi ir dabar valdo turtą, kuris viršija jo tėvo, karaliaus Karolio III, kapitalą.
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Remiantis mokesčių ataskaitomis, kurias cituoja „Mirror“, jo turtas vertinamas maždaug 1,6 mlrd. JAV dolerių (apie 1,4 mlrd. eur).
Tokį finansinį lygį pirmiausia lėmė paveldėtos Kornvalio ir Lankasterio hercogystės, kurios princui atneša dideles asmenines pajamas.
Karoliui III 2022 metais tapus karaliumi, Kornvalio hercogystė atiteko Williamui kaip Velso princui.

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Naujausiais duomenimis, 2025–2026 finansiniais metais jis gavo apie 28,5 mln. JAV dolerių asmeninių pajamų ir sumokėjo daugiau nei 26 mln. dolerių mokesčių.
Palyginimui, karaliaus Karolio III turtas vertinamas maždaug 850 mln. JAV dolerių (apie 640 mln. svarų sterlingų) – tai yra beveik dvigubai mažiau nei sosto įpėdinio kapitalas.
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Princas Williamas yra pirmasis eilėje į Didžiosios Britanijos sostą. Nuo 2011 metų jis yra vedęs Catherine Middleton, su kuria augina tris vaikus: 12 metų George’ą, 11 metų Charlotte ir 8 metų Louisą.
2024 metų pavasarį Catherine buvo diagnozuotas vėžys; ji buvo gydoma, o po metų paskelbė apie remisiją ir netrukus grįžo prie karališkųjų pareigų. Neseniai sutuoktiniai kartu apsilankė „Royal Ascot“ žirgų lenktynėse.
Jungtinės Karalystės princas WilliamasmilijardieriusJungtinės Karalystės karališkoji šeima
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