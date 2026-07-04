ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Tai įvyko: pasaulio grietinėlės akivaizdoje susituokė Taylor Swift ir Travisas Kelce

2026 m. liepos 4 d. 10:33
Penktadienį vykusios ceremonijos metu oficialiai susituokė Taylor Swift ir Travisas Kelce, pranešime paskelbė T. Swift viešųjų ryšių atstovė Tree Paine.
Daugiau nuotraukų (3)
Ceremonijai vadovavo aktorius Adamas Sandleris, o T. Swift brolis Austinas Swiftas buvo nuotakos „pagrindinis pabrolys“, teigiama pranešime.
Arena „Madison Square Garden“, apie kurią sklido gandai, kad būtent joje gali įvykti vestuvės, penktadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ taip pat paminėjo jaunavedžius.
Įraše buvo pažymėtos poros „X“ paskyros ir pridėtas prierašas „it's a love story“ (liet. tai meilės istorija), o tai yra nuoroda į 2008 m. T. Swift dainą „Love Story“. Jame matyti žinutė ant šios Manhatane esančios arenos, skelbianti: „JUST&T MARRIED“.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Pora prieš tai nebuvo patvirtinusi jokių vestuvių planų, todėl tvyrojo neapibrėžtumas, kada jie susituoks ir ar apskritai tai padarys. Spėlionės apie galimas vestuves liepos 4-osios savaitgalį sustiprėjo, kai aplink „Madison Square Garden“ buvo imtasi didelių saugumo priemonių ir čia buvo pastebėta logistikos veikla.
Gandus dar labiau pakurstė Niujorke pastebėtos garsenybės, tarp jų – Hugh Grantas, Bradley Cooperis ir Edas Sheeranas, be to, buvo pranešama apie dideles apsaugines tvoras ir gatvių uždarymus. Penktadienio vakarą į areną atvažiavo daugybė automobilių su tamsintais langais.
Susiję straipsniai
Prasideda Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuvių šventė: dalyvaus gausybė žvaigždžių

Prasideda Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuvių šventė: dalyvaus gausybė žvaigždžių

Taylor Swift pripažinta turtingiausia visų laikų muzikante

Taylor Swift pripažinta turtingiausia visų laikų muzikante

Aiškėja daugiau detalių apie Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuves: ruošiamasi įspūdingai šventei

Aiškėja daugiau detalių apie Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuves: ruošiamasi įspūdingai šventei

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, vestuvių išvakarėse apie 100 svečių dalyvavo vakarienėje „Madison Square Garden“, o apie 1 tūkst. buvo pakviesti į penktadienį vykusią ceremoniją.
Baltieji rūmai taip pat prisijungė prie reakcijų į vestuves bangos internete ir „X“ paskelbė redaguotą nuotrauką, kurioje matyti ekranai ant „Madison Square Garden“, skelbiantys ne „JUST&T MARRIED!“, o „Trump is your president“ (liet. Trumpas yra jūsų prezidentas).
D. Trumpas sukritikavo T. Swift, kai ši 2024 m. prezidento rinkimuose pareiškė paramą jo varžovei demokratei, buvusiai viceprezidentei Kamalai Harris.
T. Swift, kuri yra viena sėkmingiausių pasaulio dainininkių, ir triskart amerikietiškojo futbolo supertaurės (angl. Super Bowl) čempionas T. Kelce yra kartu nuo 2023 m. Jie apie savo sužadėtuves paskelbė pernai rugpjūtį.
Taylor SwiftVestuvėsNiujorkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.