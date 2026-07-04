Tai įvyko: pasaulio grietinėlės akivaizdoje susituokė Taylor Swift ir Travisas Kelce

Ceremonijai vadovavo aktorius Adamas Sandleris, o T. Swift brolis Austinas Swiftas buvo nuotakos „pagrindinis pabrolys“, teigiama pranešime.
Arena „Madison Square Garden“, apie kurią sklido gandai, kad būtent joje gali įvykti vestuvės, penktadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ taip pat paminėjo jaunavedžius.
Įraše buvo pažymėtos poros „X“ paskyros ir pridėtas prierašas „it's a love story“ (liet. tai meilės istorija), o tai yra nuoroda į 2008 m. T. Swift dainą „Love Story“. Jame matyti žinutė ant šios Manhatane esančios arenos, skelbianti: „JUST&T MARRIED“.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Pora prieš tai nebuvo patvirtinusi jokių vestuvių planų, todėl tvyrojo neapibrėžtumas, kada jie susituoks ir ar apskritai tai padarys. Spėlionės apie galimas vestuves liepos 4-osios savaitgalį sustiprėjo, kai aplink „Madison Square Garden“ buvo imtasi didelių saugumo priemonių ir čia buvo pastebėta logistikos veikla.
Gandus dar labiau pakurstė Niujorke pastebėtos garsenybės, tarp jų – Hugh Grantas, Bradley Cooperis ir Edas Sheeranas, be to, buvo pranešama apie dideles apsaugines tvoras ir gatvių uždarymus. Penktadienio vakarą į areną atvažiavo daugybė automobilių su tamsintais langais.
Susiję straipsniai
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, vestuvių išvakarėse apie 100 svečių dalyvavo vakarienėje „Madison Square Garden“, o apie 1 tūkst. buvo pakviesti į penktadienį vykusią ceremoniją.
Baltieji rūmai taip pat prisijungė prie reakcijų į vestuves bangos internete ir „X“ paskelbė redaguotą nuotrauką, kurioje matyti ekranai ant „Madison Square Garden“, skelbiantys ne „JUST&T MARRIED!“, o „Trump is your president“ (liet. Trumpas yra jūsų prezidentas).
D. Trumpas sukritikavo T. Swift, kai ši 2024 m. prezidento rinkimuose pareiškė paramą jo varžovei demokratei, buvusiai viceprezidentei Kamalai Harris.
T. Swift, kuri yra viena sėkmingiausių pasaulio dainininkių, ir triskart amerikietiškojo futbolo supertaurės (angl. Super Bowl) čempionas T. Kelce yra kartu nuo 2023 m. Jie apie savo sužadėtuves paskelbė pernai rugpjūtį.
Taylor SwiftVestuvėsNiujorkas
Rodyti daugiau žymių