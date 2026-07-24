Sužadėtuvės Santorinio saloje virto sensacija: internautai negalėjo patikėti, ką užfiksavo kamera

Santorinio sala jau seniai laikomas viena romantiškiausių vietų pasaulyje. Baltai mėlyni nameliai, siauros gatvelės, įspūdingi saulėlydžiai ir Egėjo jūros panorama kasmet čia vilioja tūkstančius įsimylėjėlių, nusprendusių žengti vieną svarbiausių žingsnių gyvenime.
Ne išimtis buvo ir ši pora. Atostogų metu vaikinas nusprendė pasipiršti savo ilgametei mylimajai.
Kad ši ypatinga akimirka išliktų visam gyvenimui, jis slapta pastatė kamerą ir kruopščiai suplanavo kiekvieną detalę – pasirinko gražiausią vietą, tinkamą apšvietimą ir pasirūpino, kad abu atsidurtų tobulame kadre. Bent jau taip jam atrodė.
Atsisukęs nugara į kamerą jis nė nenutuokė, kad už jo vyksta visai kita istorija.
Kai vaikinas priklaupė ant vieno kelio ir ištiesė sužadėtuvių žiedą, o jo mylimoji iš susijaudinimo rankomis prisidengė veidą, į kadrą netikėtai įžengė pagyvenusi turistė. Atrodė, kad ją kur kas labiau domino ne romantiškas vaizdas, o kažkas už kameros ribų.
Po kelių akimirkų prie jos prisijungė vyras, kurį daugelis palaikė jos sutuoktiniu. Su kuprine ant pečių ir šokoladiniu batonėliu rankoje jis ramiai kažką pasakojo moteriai, o abu lyg niekur nieko dalijosi saldžiu užkandžiu.
Kol priešais kamerą vyko jautrus pasipiršimas, didžiąją dalį vaizdo įrašo pavogė visiškai atsitiktinai pasirodžiusi vyresnio amžiaus pora.
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Užuot slėpę nesėkmingai pavykusį įrašą, sužadėtiniai nusprendė juo pasidalyti socialiniuose tinkluose. Sprendimas pasiteisino – vaizdo įrašas akimirksniu išplito internete ir sulaukė milijonų peržiūrų.
Prie įrašo jie parašė trumpą, bet taiklų komentarą: „Mūsų svajonių pasipiršimas Santorinyje virto „Snickers“ reklama.“
Komentaruose netrūko juoko. Vieni prisipažino, kad būtent tokie netikėti turistų pasirodymai dažniausiai sugadina gražiausias kelionių akimirkas. Kiti nusprendė pažvelgti į situaciją kūrybiškiau.
Viena populiariausių internautų teorijų skelbė, kad į kadrą patekę senjorai iš tiesų yra tie patys sužadėtiniai... tik po daugelio metų. Esą jie sugrįžo laiku atgal tam, kad galėtų stebėti savo pačių pasipiršimą.
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Vis dėlto daugiausia simpatijų sulaukė vienas komentaras, kuris, daugelio nuomone, taikliausiai apibendrino visą istoriją.
„Tobulą pasipiršimo vaizdo įrašą būtų pamatę tik artimieji. O šį pamatė visas internetas.“